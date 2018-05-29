Фото: news.ngs.ru
Студент из Бийска Дмитрий П. погиб после падения из окна пятого этажа общежития Сибирского государственного университета путей сообщения в Новосибирске — трагедия произошла 24 мая, сообщает НГС.
Тело 19-летнего юноши было найдено вечером в прошлый четверг рядом с общежитием. Отмечается, что молодой человек выпал из окна кухни, которое обычно держат закрытым, и в тот день его отворили буквально на несколько минут, чтобы проветрить помещение. По факту произошедшего областное управление Следственного комитета проводит проверку.
Один из студентов, вспоминая о случившемся, отмечает: "Мы сидели в комнате, услышали звук, как шлепок, очень громкий. Потом крики. Я вышел посмотреть, увидел тело... Потом подъехала сначала скорая, потом полиция".
Некоторые указывают, что у погибшего студента были проблемы с учебой, другие отмечают — Дмитрий был средним студентом, прикладывал усилия, имел нормальную успеваемость.
Также студенты отмечали, что недавно Дмитрий перевёлся с факультета "Управление транспортно-технологическими комплексами" на факультет "Мосты и тоннели".
Ранее, как утверждается, юноша учился в бийском лицее. Известно, что его мама — педагог, а у отца есть свой бизнес. Одноклассники по лицею вспоминают Дмитрия как очень умного парня и едва ли не гения математики.
Один из друзей студента также рассказывает, что в начале 2016 года Дмитрий едва не утонул в бассейне, и тогда его удалось спасти просто чудом — некоторое время он пролежал в коме. С тех пор, по его словам, парень еще больше сосредоточился на учебе и чтении.
В то же время его знакомые говорят, что это был светлый человек, который имел большие планы на жизнь.
"Мечты у него были прям совсем заоблачными. Он был романтиком и математиком. Он обещал отвезти меня на Ямайку, на яхте, на которую он сам заработает. Говорил, что приедет за мной в Бийск в белом костюме и отвезёт меня на Ямайку из Бийска", - вспоминает его близкая подруга Анастасия.
Комментарии
Почему-то в общагах регулярно из окон выпадывают студенты.