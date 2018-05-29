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Алтайский край занял 54-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2017 года. Регион по сравнению с прошлогодними результатами опустился на 25 позиций. Почему так произошло — непонятно. При этом Алтайский край включили в лучшие практики по таким показателям, как оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателям арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Такие результаты не стали неожиданностью для краевых властей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Как отмечают в ведомстве, Алтайский край вошел в число субъектов Федерации, показавших положительную динамику интегрального индекса Национального рейтинга (+3,7 балла). Регионы-лидеры, несколько лет возглавлявшие рейтинг и ранее реализовавшие инвестиционные стандарты, показали рост в балл-полбалла.
"Несмотря на рост большого числа индикаторов Нацрейтинга, отмечаем снижение позиций, это значит, регионы-лидеры поставили и достигают решения более амбициозных задач. Мы должны оценить, в каких направлениях работа регионов-лидеров рейтинга была выстроена эффективнее нашей и, опираясь на уже сформированные "дорожные карты", ориентироваться в дальнейшей работе на лучшие практики лидеров рейтинга. В первую очередь нужно пересмотреть качество информационного сопровождения инвесторов и бизнеса, более активно наращивать цифровизацию государственных услуг", — объяснил такие результаты Александр Карлин.
Алтайский край пятый год подряд участвует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который призван выявить лучшие региональные практики по организации административных процедур и поддержке предпринимателей для их дальнейшего внедрения на территории России с целью создания наилучших условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций в регионы.
Традиционно в тройку лучших регионов вошли Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Единственным регионом в двадцатке рейтинга, представляющим Сибирский федеральный округ, стала Новосибирская область. Серьёзный скачок совершил Петербург, поднявшийся за год с 17-й строчки на четвёртую. Также в десятку лидеров вошли Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашия, Московская область, Ульяновская область.
Комментарии
кому непонятно? единственный бизнес куда вкладывались это покупка сельхоземель и переработка сельхозпродукции но этот рынок ограничен и уже все практически поделено, а крупные промышленные концерны вряд ли заинтересуются вложениями в Алтайский край так затраты на энергоносители сьедают большое кол-во прибыли. Дешевле открыть в более теплом регионе производство а сюда возить продукцию
Самый низкие зарплаты (причем процентов 70-80 - на уровне прожиточного минимума), самая высокая закредитованность населения, рабочие места для молодежи - исключительно в ТРЦ, которые растут, как грибы-поганки, население разбегается из края, как от чумы. И это мы еще не говорим о налогах и сборах, которые всегда устанавливаются по высшей дозволенной планке, о драконовских ценах на ЖКХ и уровне коррупции, который люди в здравом уме даже не захотели изучить, ибо - себе дороже выйдет. Кто же будет в это вкладывать свои денежки? Буратины нынче повывелись!