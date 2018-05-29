Какие предприятия Алтайского края власти назвали лучшими в 2017 году

Лучших предпринимателей выбрали в Алтайском крае. В число победителей регионального конкурса вошли общепит "Грильница", магазин "Ткани от Яниных", фармацевтический завод "Гален", предприятия "Алтайский трикотаж", сообщает пресс-служба администрации региона.
Всего в конкурсе участвовали 92 субъекта малого и среднего бизнеса. Они и сами подавали заявки, и их могли номинировать общественные деловые объединения края и местные власти.
Лучшим предпринимателем 2017 года стал генеральный директор производственного предприятия "Зиас Машинери" Константин Денисенко. Предприятие производит изделия из металла.
В номинации "Лучшее производственное предприятие" победителем также стало "Зиас Машинери". Второе и третье места в номинации конкурса получили Бийский завод стеклопластиков и "Алтайский трикотаж". Предприятия входят в состав социально ответственных работодателей и зарекомендовали себя на рынке активно развивающимися компаниями.
Победителем в номинации "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" стало сельскохозяйственное предприятие "АГРО-Восточный" (Усть-Калманский район), крестьянско-фермерское хозяйство Николая Чернышева (Косихинский район), "Советская крупа" (Смоленский район).
В номинации "Лучшее предприятие потребительского рынка" первое-третье места заняли соответственно "Грильница" (Барнаул), "Медицинский диагностический центр "Сибирское здоровье" (Алейск), "Ткани от Яниных" (Барнаул).
Тройка победителей в номинации "Лучшее предприятие-экспортер" выглядит так: фармацевтический завод "Гален", Барнаульский котельный завод и компания "Специалист" (Бийск).
В специальной номинации для начинающих предпринимателей "Прорыв года" победителем стал индивидуальный предприниматель Павел Видмер и его предприятие по выпуску текстильной домашней одежды для сна и отдыха.
И в номинации для бизнеса, в котором заняты родственники и члены семьи, — "Предпринимательская династия" — семья Александра Сердюкова и его предприятие "Тонар плюс".
Комментарии
как то мелко...
А как же Астаховские?