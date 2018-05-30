За выпас скота в неположенном месте на Алтае будут штрафовать жестче

В городах и районах Алтайского края пропишут правила выпаса скота и домашней птицы на территориях общего пользования. За нарушение этих правил грозит штраф от 500 до 50 000 рублей. Этот вопрос рассмотрят на сессии краевого Заксобрания в четверг, 31 мая.
Цены, маршруты, графики и места сбора и выпаса сельхозживотных определялись во многих муниципалитетах и раньше, сообщил корреспонденту портала Amic.ru глава комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов. Но они были разные, без единого подхода, где-то их не было вовсе. Их отменили из-за появления нового краевого закона о содержании и защите домашних животных. Про домашних сельхозживотных там ничего нет, а потому правила предстоит принять по-новому.
Итак, за выпас скота в неположенном месте и другие нарушения будет предусмотрен штраф: от 500 до 3000 рублей для граждан, от 1000 до 10 000 для должностных лиц и от 5000 до 50 000 рублей для юрлиц.
Кстати, по словам врио заместителя начальника полиции ГУ МВД Дмитрия Рыбки, более 90% краж скота в регионе совершается у частных лиц и часто именно в местах самовыпаса.
По данным заместителя председателя АКЗС, председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова, в Алтайском крае 810,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Из них в личных хозяйствах жителей региона — 366,9 тыс. голов.
Прописать правила выпаса муниципалитеты будут обязаны после принятия закона "О содержании правил благоустройства территории муниципального образования в Алтайском крае". Он будет принят на сессии АКЗС в четверг, 31 мая. Есть там много других вопросов, правила по которым надо будет прописать в каждом городе и районе:
- содержание территорий общего пользования и порядка пользования;
- определение внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
- вопросы проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после земляных работ;
- освещение территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
- озеленение территории;
- размещение информации, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
- размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок, малых архитектурных форм;
- организация пешеходных коммуникаций;
- обустройство территории для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
- уборка территории;
- организация стоков ливневых вод;
- проведение земляных работ;
- участие собственников и (или) законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий;
- определение границ прилегающих территорий;
- праздничное оформление;
- порядок участия граждан и организаций в благоустройстве;
- контроль за соблюдением правил благоустройства;
- порядок выпаса сельскохозяйственных животных и домашней птицы на территориях общего пользования.
Комментарии
Вот бы вонючих (99%) собачников в городе штрафовали за выпас и выгул своего гавкающего скота на те же 50 тысяч.
Давно пора, бродят со всех мусорок жрут и разбрасывают мусор, и штраф побольше минимум 5000, так как хозяевам животных наплевать.
Душим деревни, сильнее душим. Что бы попередохли.