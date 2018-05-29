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Общественники пожаловались в прокуратуру на ямы на дороге в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Речь идет о дороге, соединяющей город с селом Березовка

Фото: "Гражданский патруль"

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" совместно с жителями Новоалтайска пожаловались в прокуратуру Алтайского края на разбитую дорогу на улице Октябренок, соединяющую город с селом Березовка. По их словам, дорожное полотно не ремонтировалось два года и по ямам просто невозможно ездить.

Разрушенная улица ведет от садоводства "Вагоностроитель" до продуктовых складов магазина "Мария-Ра". Глубокие ямы, разрушенная ливневка и уплывший асфальт возмутили горожан, которые регулярно проезжают по улице в общественном транспорте.

"Этот участок улицы Октябренок не ремонтировался минимум два года. На дороге образовались опасные для ходовой части автомобиля ямы. Водители вынуждены объезжать их по встречной полосе. Пассажиры автобусов вынуждены высаживаться прямо в грязь", — объяснил жалобу активист "Гражданского патруля" Игорь Берг.

По сообщению общественников, по данной дороге проходят маршруты автобусов №№ 110, 111, 213, 214, которые связывают центр города с селами Солнечное, Березовка, поселком Бажово. Также это один из вариантов, через который можно попасть на федеральную трассу М52. На улице Октябренок находятся СНТ "Вагоностроитель 1" и ОМВД России по городу Новоалтайску.

Общественная организация "Гражданский патруль" обратилась с жалобой в прокуратуру Алтайского края и с просьбой обязать администрацию Новоалтайска выполнить капитальный ремонт дорожного полотна на улице Октябренок. Соответствующее обращение было направлено 28 мая. Ранее активисты уже сообщали о трещинах на отремонтированных улицах Барнаула, которые после публикации в СМИ были устранены.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.05.2018 11:52
- гость -

Ну так грузовики Мария ра и разбили дорогу, пусть востанавливает

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29.05.2018 12:22
Cправедливый

Нашли, тоже мне, участок! Вот по самому городу ездить не возможно, так же где автобусы ездят.

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