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Ради налогов введут аукционы для продажи автомобилей с пробегом

, ИА "Амител"
В настоящее время оборот рынка авто с пробегом оценивается в 3 триллиона рублей

Фото: kupimavto.kharkov.ua

Министерство промышленности и торговли готовит проект о введении в стране автоаукционной индустрии, сообщают "Известия".

В НТИ "Автонет", под контролем которой будет реализовываться инициатива, ожидают, что аукционы в конце концов сведут на нет продажи машин "из рук в руки".

Таким образом государство рассчитывает остановить проведение "серых" сделок и ежегодно получать в виде налогов около 20 миллиардов рублей.

В настоящее время оборот рынка авто с пробегом оценивается в 3 триллиона рублей.

Кроме того, в ведомстве уверены, что их идея позволит вывести на рынок новые услуги.

"Вся инициатива проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей", — рассказали в министерстве.

Предполагается, что желающие продать автомобиль будут использовать электронную аукционную платформу.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2018 12:46
- гость -

получим очередную прослойку с уставным капиталом в 10 т.р. которая ни за что отвечать не будет, а так же кучу заявлений о мошенничестве когда автомобиль продадут а деньги не отдадут..

0  0
29.05.2018 12:49
- гость -

все для нас...

0  0
29.05.2018 12:54
Павсекакий

Поздно проснулись... надо тогда авито и другие подобные мервисы запрещать.

0  0
29.05.2018 12:57
- гость -

с доходными домами много сделали? теперь за автомобили принялись...

0  0
29.05.2018 13:05
- гость -

Павсекакий, зачем запрещать? Пусть все платят налог с продаж и гуд А автомобиль это не лыжи и смена владельца точно будет замечена государством.

0  0
29.05.2018 13:07
- гость -

Павсекакий, зачем запрещать? Пусть все платят налог с продаж и гуд А автомобиль это не лыжи и смена владельца точно будет замечена государством.
_____________________
Ну так у большинства в договорах 10 т.р стоит а с этого налоги большие не взыскать

0  0
29.05.2018 13:20
Павсекакий

"Пусть все платят налог с продаж и гуд..."
-----
За что платить? Всё и так уже обложено налогами по три раза.
Это государство хуже бандитов.

0  0
29.05.2018 14:10
- гость -

Пусть себе кое что в видут туда чем думают

0  0
29.05.2018 14:36
- гость -

Толи больше некуда потратить деньги,кроме как на мифическое внедрение всякой ерунды? Правительство,ау, вы здоровы? А то может вам скинуться и пролечиться в специализированных клиниках?

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