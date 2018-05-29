Министерство промышленности и торговли готовит проект о введении в стране автоаукционной индустрии, сообщают "Известия".
В НТИ "Автонет", под контролем которой будет реализовываться инициатива, ожидают, что аукционы в конце концов сведут на нет продажи машин "из рук в руки".
Таким образом государство рассчитывает остановить проведение "серых" сделок и ежегодно получать в виде налогов около 20 миллиардов рублей.
В настоящее время оборот рынка авто с пробегом оценивается в 3 триллиона рублей.
Кроме того, в ведомстве уверены, что их идея позволит вывести на рынок новые услуги.
"Вся инициатива проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей", — рассказали в министерстве.
Предполагается, что желающие продать автомобиль будут использовать электронную аукционную платформу.
Комментарии
получим очередную прослойку с уставным капиталом в 10 т.р. которая ни за что отвечать не будет, а так же кучу заявлений о мошенничестве когда автомобиль продадут а деньги не отдадут..
все для нас...
Поздно проснулись... надо тогда авито и другие подобные мервисы запрещать.
с доходными домами много сделали? теперь за автомобили принялись...
Павсекакий, зачем запрещать? Пусть все платят налог с продаж и гуд А автомобиль это не лыжи и смена владельца точно будет замечена государством.
Павсекакий, зачем запрещать? Пусть все платят налог с продаж и гуд А автомобиль это не лыжи и смена владельца точно будет замечена государством.
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Ну так у большинства в договорах 10 т.р стоит а с этого налоги большие не взыскать
"Пусть все платят налог с продаж и гуд..."
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За что платить? Всё и так уже обложено налогами по три раза.
Это государство хуже бандитов.
Пусть себе кое что в видут туда чем думают
Толи больше некуда потратить деньги,кроме как на мифическое внедрение всякой ерунды? Правительство,ау, вы здоровы? А то может вам скинуться и пролечиться в специализированных клиниках?