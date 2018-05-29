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Уровень реки Чарыш в Алтайском крае демонстрирует заметный рост и в ближайшее время может достигнуть опасной отметки.
"Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Карпово-2 возможен дальнейший подъем уровней воды до отметок 350 – 370 см (опасная отметка 360 см), не исключается возможность подтопления прибрежных территорий. По данным гидрометеослужбы, жаркая погода, стоявшая в регионе 26 и 27 мая, привела к таянию снегозапасов в горах, произошел подъем уровней воды в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш. Негативно могут сказаться на обстановке и обильные осадки", — информирует краевой главк МЧС России.
Напомним, накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин отмечал, что наиболее сложно в ходе второй волны паводка "поведет" себя именно Чарыш.
Что же касается текущей ситуации, то на сегодняшний день случаев подтопления низменных участков местности и населённых пунктов в Алтайском крае не зарегистрировано, а уровни воды в реках края ниже критических.
Однако в связи с неблагоприятным прогнозом территориальные подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации Чарышского и Краснощёковского районов переведены в режим повышенной готовности.
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