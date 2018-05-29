Россияне на работе умирают от болезней сердца, алкогольных отравлений и самоубийств, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Федеральной службы по труду и занятости.
"39% российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32% смертей ассоциированы с потреблением алкоголя. Около 40% мужчин в возрасте от 40 до 64 лет имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Он складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение", — рассказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Сергей Бойцов.
Согласно статистике, в качестве причин несчастных случаев на рабочем месте, не связанных с производством, чаще всего указываются стрессы и большие нагрузки. Сердечно-сосудистые заболевания уносят больше всего жизней не только в офисах, но и вообще они являются главной причиной летальных исходов в России.
В 2017 году на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тыс. несчастных случаев (не связанных с производством), которые закончились летальным исходом. Это на 5% больше, чем годом ранее. 85% умерших расстались с жизнью из-за общих заболеваний, из которых болезни сердца составляли 75%, а болезни сосудов — 8%.
Также в докладе Роструда говорится, что 4,26% из умерших работников покончили с собой, а 3,38% — умерли от алкогольной интоксикации.
Эксперты считают, что диспансеризация поможет сократить риски внезапной смерти. Ведь заболевания, связанные с сердечной и мозговой деятельностью, — самая распространенная причина летальных исходов.
Комментарии
то есть почти половина не доживает до пенсии а они еще хотят возраст задрать, я вот сознательно работаю в черную так как прекрасно понимаю, что не доживу до пенсии, скорее всего лет 50-55 не более...
А если к этому добавить 8% тех кто умирает в возрасте от 60 до 65, то счастливчиков которые доживут до пенсии становится ещё меньше.
для этого все и делается
29.05.2018 12:58
Счастливчики - это те, кто не доживает до нищенской пенсии.
Достойное достижение вождя - надо поддержать предложение продлить ему до трех раз до пересменки!
Не дождётесь. Я до 80 лет мучиться не намерен.
Хоть выбор предоставляли бы. Эфтаназия - достоиная альтернатива!