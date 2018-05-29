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Жителя Павловска обвиняют в разбойном нападении на магазин — уходя с места преступления, злоумышленник извинился перед продавщицей за свое поведение и напомнил ей, что следует вызвать полицию.
Как сообщает краевая прокуратура, молодой селянин вечером распивал спиртное в компании своего друга. После того, как спиртное закончилось, друг ушел спать, а обвиняемый решил выпить еще.
Поскольку легально приобрести алкоголь в ночное время невозможно, он решил похитить спиртное из круглосуточного продуктового магазина. Взяв кухонный нож и надев на руки рукавицы, мужчина направился к торговой точке.
"Подойдя к магазину, обвиняемый убедился, что других покупателей там нет и в магазине находится только женщина-продавец, после чего вбежал в магазин, перепрыгнул через прилавок, схватил продавца одной рукой сзади за волосы, приставил к шее женщины нож и потребовал отдать ему все деньги, которые есть в кассе. Данное требование женщина выполнила, после чего разбойник потребовал сложить в пакет две бутылки водки, бутылку лимонада и две пачки сигарет", — уточняют в прокуратуре.
Затем злоумышленник отпустил продавца и выбежал из магазина. Примечательно, что он успел извиниться за свое поведение и напомнил женщине о необходимости вызвать полицию.
Уже в течение двух последующих часов мужчину задержали. Дома у него нашли две опустошенные бутылки из-под лимонада и водки. Также была обнаружена вторая недопитая бутылка водки, пачка из-под сигарет, похищенных в магазине, и само орудие преступления – нож.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
Редкостный д"бил
Какие интересные законы... 10 лет.. Иной раз людей пачками убивают и дают условку. Вспомнить хотя бы того же Бикташева.