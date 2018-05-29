Вице-премьер Дмитрий Козак поручил семи ведомствам разработать меры по поддержке группы En+ миллиардера Олега Дерипаски, передает ТАСС.
План спасения En+ будет прорабатываться Минпромторгом, Минэкономразвития, Минэнерго, Минфином, Минприроды, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Детали поручения в аппарате вице-премьера раскрывать не стали.
Совместное предложение министерств должно быть внесено на рассмотрение в правительство до конца июня.
Санкции против компаний Дерипаски были введены Минфином США в апреле 2018 года. Ограничения подтолкнули российского долларового миллиардера к выходу из совета директоров "Русала" и сокращению своей доли в En+.
Ранее в правительстве России сообщили о проработке мер по поддержке структур Дерипаски.
Комментарии
Ну разве можно не помочь кипрскому бизнесмену ведущему сырьевой бизнес в России?
Данная помощь повысит уровень благосостояния населения страны, ведь все делается для народа?
Беспокоится, что на новую яхту или очередные часы Cartier не хватит - конечно надо помочь, мы ж всем помогаем, всему миру, у нашего народа же всё хорошо.
Да по фигу на благосостояния населения страны! В 2008 Олег Владимирович занимал 9 место по богатству в мире, а сейчас только 610. Надо помочь!
Бедный, бедный яхтсмен-рыболов...
Кто же спасет население России???
Арест, конфискация и расстрел
Спасите его и он вам воздаст.