Вторник, 29 Май, 12:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,27
€ 72,83
446433
16°
Обь
435см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Австрийское предприятие построит канатную дорогу на Алтае за 1 млрд рублей

, ИА "Амител"
Речь идет о горнолыжном комплексе "Манжерок"

Фото: clan.su

Подконтрольное Сбербанку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" на Алтае по итогам запроса предложений намерено заключить контракт на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования пассажирской подвесной канатной дороги с компанией "Доппельмайр Раша", которая является "дочкой" австрийского Ropetrans International GmbH, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

Как следует из материалов закупок, цена договора составляет 988 миллионов рублей.

Также на строительство канатной дороги претендовало ООО "Национальные канатные дороги" (НКД), подконтрольное через АО "Курорты Северного Кавказа" Росимуществу. Сумма его предложения составляла 1,5 млрд рублей. Но компания не приложила к документам выписку из ЕГРЮЛ, платежное поручение на сумму обеспечения своего предложения, а также не представило решение об одобрении совершения данной сделки.

В результате закупочная комиссия "Манжерока" отклонила предложение НКД и решила заключить контракт с единственным участником торговой процедуры – ООО "Доппельмайр Раша".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Доппельмайр Раша" зарегистрирована в Москве в марте 2012 года. Крупнейшим ее контрагентом является "Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" (Сахалинская область).

Ранее сообщалось, что стартовая цена контракта на строительство канатной дороги в ГЛК "Манжерок" была установлена в размере 1 млрд 516 млн рублей. Протяженность дороги останется прежней — 2,4 км. По ней туристы смогут подниматься от подножия горы Малая Синюха к ее вершине. Эксплуатироваться объект будет круглый год. Пропускная способность новой дороги изначально должна составлять 1 тыс. человек в час, конечная — 2,4 тыс. человек. Она должна быть оснащена 82 подвесными восьмиместными гондолами, не менее половины из которых должны быть оборудованы креплениями для перевозки велосипедов.

Вместе с кабелем управления канатной дорогой подрядчик обязан проложить оптоволоконный кабель для нужд курорта. Полный комплект оборудования по контракту подрядчик обязан поставить ГЛК до конца ноября этого года.

Отметим, что горнолыжный комплекс "Манжерок" расположен в Майминском районе Республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. В конце 2011 года 75% ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" приобрел "Сбербанк Капитал". Власти республики на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 миллиарда рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.05.2018 12:15
- гость -

вот вам и импортозамещение страны-бензоколонки

0  0
29.05.2018 12:24
Kimi

А существующий чем так плох, что аж миллиард готовы вбухать?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:41
Ради налогов введут аукционы для продажи автомобилей с пробегом 0
12:32
Правда ли, что в России могут повысить НДС, и зачем это надо 5
12:24
Катастрофы не прогнозируем, хотя напряжение есть: Карлин о посевной 2
12:11
Барнаульский "ловелас" обворовал уснувшую девушку на 25 тысяч рублей 8
12:03
Австрийское предприятие построит канатную дорогу на Алтае за 1 млрд рублей 2
11:49
Общественники пожаловались в прокуратуру на ямы на дороге в Новоалтайске 2
11:31
Житель Павловска напал на женщину с ножом, но извинился за свое поведение 2
11:23
Совфед подготовил первый вариант закона о многодетных семьях 4
11:14
"Первый звоночек" второй волны паводка: Чарыш стремится к опасной отметке 0
11:02
Повышение возраста совершеннолетия до 21 года предрекли в Госдуме 10
10:52
Какие предприятия Алтайского края власти назвали лучшими в 2017 году 2
10:51
Власти Алтайского края объяснили падение в рейтинге инвестиционного климата 2
10:40
Дошел прогресс: пенсионеров Алтайского края научили работать с планшетами 0
10:34
Цены на бензин резко выросли в России за одну неделю 17
10:23
Студент из Бийска погиб после падения из окна общежития в Новосибирске 6
10:13
Кредит средней семьи Алтайского края превысил 166 тысяч рублей 5
10:04
СМИ: нетрезвая чиновница везла домой спящего саратовского министра финансов 30
09:50
Три новые зеленые зоны обустроят в Индустриальном районе Барнаула 3
09:33
15-летняя русоволосая девочка пропала в Алтайском крае 7
09:24
Обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный пройдет еще одну экспертизу 7
09:15
Американские политологи требуют от Трампа встречи с Путиным 1
09:02
Минтруд: 70% нищих россиян составляют семьи с детьми 29
08:57
Самыми популярными покупками у россиян стали сигареты, алкоголь и лекарства 17
08:45
"PIZZA-TERRA" в Барнауле: настоящая итальянская пицца 20
08:30
Секреты вкусной рыбы: инфографика 0
08:27
Сотрудники супермаркета в Москве избили покупателя тележкой 4
08:17
Стартовали продажи квартир в последней новостройке квартала "Невский-2" 13
08:06
Blue, rare или well-done: объясняем в инфографике степени прожарки стейков 4
08:00
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross в Автоцентре АНТ в Барнауле 5
07:51
Покорение Эвереста, Андрею Аршавину 38 лет и другие события 29 мая 1
07:45
Новый сезон проекта "Воспари" стартует 5 июня в Барнауле 0
07:40
Карлин рассказал о страшной картине, которую не хотел бы видеть и во сне 7
07:34
Почему запрещена уличная торговля и где барнаульцам продавать свой урожай 18
07:22
Горя можем хлебнуть: замглавы МЧС Алтайского края о второй волне паводка 2
07:15
Алтайская резня бензопилой: как очищают скалы региона от надписей вандалов 12
07:03
Коттедж с футбольным полем и бассейном продают в Барнауле за 9 млн рублей 6
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 0
06:43
Время фотосессий, или Как правильно фотографироваться в яблонях 0
06:32
Удобство на миллиард: почему в Барнауле никогда не появятся велодорожки 27
06:23
Жителям Алтайского края "простили" 300 млн рублей налоговых долгов 6
06:14
Грозы и сильный ветер обещают в Алтайском крае 29 мая 1
06:01
Разруха, трава и пустые трибуны: как в Бийске разрушаются спортивные арены 4
05:04
Первую операцию на мозге при участии робота провели в РФ 2
04:02
С ЕГЭ по информатике и географии удалили всего девять человек 0
03:02
Путин указом назначил врио главы Якутии Айсена Николаева 0
02:07
Минобороны опровергло слухи о перехвате российскими Су-34 израильских F-16 0
01:04
"Газпром" потребовал отменить судебное решение по спору с "Нафтогазом" 2
00:29
В Барнауле Mercedes слетел с дороги в яму, где велись ремонтные работы 8
23:57
Суд в Москве заочно арестовал депутата Рады за призывы к терроризму 1
23:35
Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в восстановлении картины Репина 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.