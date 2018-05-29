Фото: clan.su
Подконтрольное Сбербанку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" на Алтае по итогам запроса предложений намерено заключить контракт на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования пассажирской подвесной канатной дороги с компанией "Доппельмайр Раша", которая является "дочкой" австрийского Ropetrans International GmbH, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".
Как следует из материалов закупок, цена договора составляет 988 миллионов рублей.
Также на строительство канатной дороги претендовало ООО "Национальные канатные дороги" (НКД), подконтрольное через АО "Курорты Северного Кавказа" Росимуществу. Сумма его предложения составляла 1,5 млрд рублей. Но компания не приложила к документам выписку из ЕГРЮЛ, платежное поручение на сумму обеспечения своего предложения, а также не представило решение об одобрении совершения данной сделки.
В результате закупочная комиссия "Манжерока" отклонила предложение НКД и решила заключить контракт с единственным участником торговой процедуры – ООО "Доппельмайр Раша".
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Доппельмайр Раша" зарегистрирована в Москве в марте 2012 года. Крупнейшим ее контрагентом является "Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" (Сахалинская область).
Ранее сообщалось, что стартовая цена контракта на строительство канатной дороги в ГЛК "Манжерок" была установлена в размере 1 млрд 516 млн рублей. Протяженность дороги останется прежней — 2,4 км. По ней туристы смогут подниматься от подножия горы Малая Синюха к ее вершине. Эксплуатироваться объект будет круглый год. Пропускная способность новой дороги изначально должна составлять 1 тыс. человек в час, конечная — 2,4 тыс. человек. Она должна быть оснащена 82 подвесными восьмиместными гондолами, не менее половины из которых должны быть оборудованы креплениями для перевозки велосипедов.
Вместе с кабелем управления канатной дорогой подрядчик обязан проложить оптоволоконный кабель для нужд курорта. Полный комплект оборудования по контракту подрядчик обязан поставить ГЛК до конца ноября этого года.
Отметим, что горнолыжный комплекс "Манжерок" расположен в Майминском районе Республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. В конце 2011 года 75% ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" приобрел "Сбербанк Капитал". Власти республики на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 миллиарда рублей.
Комментарии
вот вам и импортозамещение страны-бензоколонки
А существующий чем так плох, что аж миллиард готовы вбухать?