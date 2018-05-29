Фото: bryansk.readovka.ru
Житель Барнаула идет под суд по обвинению в хищении ценных вещей и денег у своей новоявленной знакомой, с которой он познакомился в кафе.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в марте текущего года мужчина встретил в заведении женщину и стал с ней выпивать. Затем горожанин предложил проводить новоявленную знакомую до дома. Она ответила согласием, а после и вовсе предложила продолжить вечеринку у нее дома.
"Изрядно выпив, потерпевшая уснула, а обвиняемый, воспользовавшись подходящей обстановкой и состоянием потерпевшей, расстегнул на ее шее золотую цепочку с подвеской, снял с пальца руки золотое кольцо, а также похитил денежные средства и покинул место совершения преступления, причинив своими преступными действиями материальный ущерб на сумму более 25 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Похищенные ювелирные изделия злоумышленник заложил в ломбард, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
просто девушка сильно страшная наверно оказалась вот он и взял деньги за свои услуги)))
очень смешно
старо ,как мир
Может он мужчина с низкой социальной ответственностью и они изначально договаривались что она будет платить?
ПРАВИЛЬНО И СДЕЛАЛ !!! СМЕХ ДА И ТОЛЬКО !!! ЖАЛЬ ЧТО ПОПАЛСЯ
29.05.2018 12:30
BLATNOI
Позвони жене, спроси где 25 тысяч.
29.05.2018 12:36
- гость - у меня все хорошо не путай ПОНЯТИЯ в дискуссию не буду вступать
в современном мире мужчины не стеснятся быть альфонсами