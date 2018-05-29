Катастрофы не прогнозируем, хотя напряжение есть: Карлин о посевной

Посевная кампания в Алтайском крае в 2018 году из-за аномальной погоды идет медленнее, чем в прошлом. Чтобы подстроиться под условия, крестьянам приходится менять культуры и сорта для посева. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин 28 мая во время "Медиалога".
Катастрофы не будет
Он пояснил, что произошло наложение сразу нескольких негативных для аграриев факторов: поздняя весна, низкие температуры и большое количество осадков, нехарактерных для этого времени года. Так, в некоторых территориях выпавшие в мае осадки составили от двух до трех месячных норм.
В то же время к настоящему моменту посеяли 1,8 миллиона гектаров всех сельхозкультур, это около 40% от запланированных площадей. При этом по ряду культур посевная кампания в крае уже завершается, отметил глава региона. Так, по сахарной свекле при плане 23,4 тысячи гектаров посеяно уже 23 тысячи га. По словам губернатора, работы выполнены в оптимальные сроки. Получены неплохие показатели по севу подсолнечника, который уже занимает более трех четвертей от запланированного (в планах – 613 тысяч га). Значительно больше в этом году отведено площадей под рапс. Так, в 2017 году было посеяно 38 000 га рапса. Сегодня уже более 85 000 га. А всего этой весной под рапс запланировано 120 000 га. Примерно такие же цифры по сое.
Зерновые культуры по-прежнему составляют самый большой объем посевов. Однако Александр Карлин выразил уверенность, что основной объем работы завершится до 10 июня этого года.
"Таким образом, мы не прогнозируем технологической катастрофы, хотя напряжение есть", — отметил губернатор.
Маневры по сортам
В целом губернатор отметил, что из-за погоды крестьяне вынуждены вносить корректировки в планы и где-то заменять полностью культуры, а где-то сорта.
"Мы понимаем, что условия этого года делают более востребованными сорта раннего и среднего сроков созревания, а позднеспелые сорта, хотя они и дают большую урожайность, в этом году высеваться будут меньше, потому что риски выше", — сказал Александр Карлин.
Он подчеркнул, что механизаторы в полях работают сутками. Сегодня большая часть техники оборудована навигационными системами, которые позволяют работать ночью.
В целом сегодня на полях края работают 880 посевных комплексов и 7000 единиц посевной техники.
Губернатор сообщил, что аграрии региона получают большую поддержку: "Во-первых, максимум средств господдержки хозяйствам уже транслировано. Из 3,5 миллиарда рублей, которые планировались на весь год, 2 миллиарда рублей они уже получили. Во-вторых, мы активизировали работу по доступу аграриев к рынку сельхозтехники в рамках реализации Постановления правительства Российской Федерации №1432. Сегодня, по оперативным данным, закуплено сельхозтехники с экономией более чем в 200 миллионов рублей. Это позволяет им достойным образом подготовиться уже к уборочной кампании", — подчеркнул Александр Карлин.
Комментарии
Гражданин Карлин, что вы скажете о том, что парк Изумрудный (в центре города) фактически превращается в поле для складирования мусора?
А какое отношение Карлин имеет к посевной? Что конкретно он делает, кроме как транслирует господдержку? И почему из 3,5 миллиардов транслированно только 2 миллиарда?
Надо ему как Лукашенко в поле выйти что нибудь посадить, глядишь и медальку какую получит за это еще
..."хотя напряжение есть"...
Ну а как же его не будет, когда того и гляди в Москву вызовут