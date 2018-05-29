Постоянный представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин заявил, что Киев теряет признаки государственного управления в некоторых районах у границы с Крымом, пишут "Известия" со ссылкой на украинский портал "Обозреватель".
В интервью изданию Бабин назвал опасной тенденцией "потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе".
Он подчеркнул, что в этой ситуации виноваты "массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги".
"Ситуация пока не военная, но, как говорится, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать об этой беде", — заявил Бабин.
Он также отметил, что "промышленность Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой", обвинив Россию в дестабилизации ситуации на украинской территории для получения доступа к Северо-Крымскому каналу.
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А там разве контролируют.