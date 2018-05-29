Россияне начали активно скупать импортную технику на фоне ослабления курса рубля: средняя сумма кредита на покупку потребительских товаров за прошлый месяц взлетела почти на 30% — до 209 тысяч рублей, пишет "Коммерсант".
Средняя сумма кредитов, которые берут жители страны, стабильно растет с начала года. Если в январе этот показатель равнялся 146,5 тыс. рублей, то уже в апреле — 209 тысяч.
По мнению экспертов, люди несколько лет откладывали крупные покупки. Но, как отмечают эксперты, сейчас ситуация стабилизировалась и аппетит к тратам возвращается.
При этом резкий рост средней суммы кредита в апреле могло спровоцировать именно ослабление курса рубля из-за американских санкций.
Также, как отмечается, россияне стали более спокойно реагировать на валютные колебания, но учитывают тот факт, что после ослабления рубля неизбежно растут цены на импортную бытовую технику и электронику.
О том, что граждане стали брать в кредит более значительные суммы, говорят и в банках. Эксперты подчеркивают, что объемы потребительского кредитования растут примерно на 10% в месяц.
Комментарии
сумма кредита на покупку потребительских товаров за прошлый месяц взлетела почти на 30% — до 209 тысяч рублей
Это что за бытовая техника за 209 тысяч рублей?
не от хорошей жизни все это
Это что за бытовая техника за 209 тысяч рублей?
да можно один телевизор взять дороже. вот только для чего?
"Лениво люди бродят по торговым центрам,
За рубль с чем-то технику берут под проценты.
Так бы и шло, только не заплыл бы мозг жиром.
Кому тяжело — держитесь, желаем мира."
в нулевых технику брали в кредит, потом за нал, теперь опять в кредит. нищаем...
Ясно, кто берёт технику за такие бабки - буржуи (максимум 5% от населения).