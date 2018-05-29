Для реализации указов президента, согласно которым продолжительность жизни россиян к 2024 году должна увеличиться до 78 лет, правительству придется дополнительно выделять 300 миллиардов рублей ежегодно, пишут "Ведомости".
По оценкам экспертов, указанной суммы хватит, если ВВП России будет расти на 4% каждый год, а доля потребления алкоголя сократится на 40%
В 2017 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,7 года. По данному показателю страна существенно уступает европейским государствам, где люди, по данным 2015 года, жили дольше россиян более чем на 5 лет.
Кроме того, стандартизированный коэффициент смертности в России все еще выше, чем в Европе: мужчины живут на 10 лет меньше женщин, сельские жители — на два года меньше горожан, а детская смертность вдвое выше европейских показателей.
Согласно расчетам Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), расходы государства на здравоохранение в России в последние годы были заметно ниже аналогичных расходов стран Евросоюза (порядка 3,3% против 7,2%).
В рейтинге Bloomberg российская система здравоохранения по уровню эффективности заняла последнее, 55-е место. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о поддержке правительством всех проектов Минздрава. Также она подчеркнула, что в стране уже 6 лет осуществляется масштабная реформа здравоохранения.
По мнению руководителя ВШОУЗ Гузель Улумбековой, качество медицины лишь на 30% определяет продолжительность жизни. Остальные 70% приходятся на доходы граждан и вредные привычки.
"Правильным решением было создание сосудистых центров и обеспечение доступности травматологической помощи. Сейчас максимальную отдачу дадут обеспечение доступности лекарственной помощи и улучшение системы оказания амбулаторной помощи больным", — отметил завлабораторией оценки технологий здравоохранения РАНХиГС Виталий Омельяновский.
Комментарии
чет денег то мало одобрили...
сейчас важнее спасти Дерипаску, а не целый народ России. Вот Абрамович стал гражданином Израиля, чтобы 10 лет налоги не платить... Вот так становится Россия богаче за счет богатых
300 лярдов это же сколько каждому?!) блин выдайте их мне сразу и вычеркните меня из списков вашей государственной "медицины". Всё равно растащат и толку будет как всегда ноль.