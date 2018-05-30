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Дача по цене квартиры: самые дорогие предложения рядом с Барнаулом

, ИА "Амител"
Что за элитные дачи продают недалеко от Барнаула за миллионы?

Для одних дача — это участок, на котором можно сажать картофель, огурцы, зелень и многое другое, для других — это место отдыха с небольшим участком и домиком, куда можно приехать на выходные пожарить шашлыки. Но есть и те, кто может позволить себе в качестве дачи большой коттедж с огромной территорией. Таких предложений в Барнауле или недалеко от него довольно много. Их мы собрали в нашей новой подборке.

Так, в селе Казанцево за 2 млн рублей продают дачный комплекс. Он включает в себя три домика и территорию площадью три гектара. Как пишет продавец, в пешей доступности лес, родник, река Аламбай.

За эту же цену продают дачу в садоводческом некоммерческом товариществе "Центральное". Продавец указал, что к участку подведены свет, вода, оформляется газ, площадь участка -  11,6 сотки. Дом требует отделки.

Также за 2 млн в СТН "Центральное" продают земельный участок с новым домом и баней. Как указал продавец, мебель выполнена на заказ и остается покупателю.

В садоводческом товариществе "Меланжист" за 2 млн рублей продают дачу в 110 квадратных метров на участке 8 соток. Как видно из объявления, здесь растут яблони, груши, малина, вишня, есть летний дом, а недалеко озеро. Основной дом построили из газобетона, сделали утепленную веранду и пол с подогревом.

За 2,5 млн рублей предлагают бревенчатую дачу в селе Калистратиха.

В садоводстве "Агрегаты", на территории которого находится пруд для ловли рыбы, дачу продают уже за 2 млн 540 тыс. рублей. Площадь дома — 80 "квадратов", он полностью меблирован и находится под видеонаблюдением. На участке газон и бассейн. Есть дорожки для прогулок и место под парковку авто. Построена баня и хозблок. Из минусов — туалет на улице.

За 2,6 млн предлагают купить дачу в садоводстве "Энергетик". Как пишет продавец, площадь дома — 70 "квадратов". Здесь есть теплые полы, канализация, ремонт, встроенная мебель, натяжные потолки, пластиковые окна. На участке — баня, беседка, закрытое барбекю, гараж.

Недалеко от понтонного моста на берегу Оби продается однокомнатная дача в яхт-клубе с гаражом для катера. Как пишет продавец, здесь сделан ремонт, есть центральный водопровод и канализация. На территории клуба находится котельная, так что можно провести отопление.

За 5,5 млн можно купить дачу в СНТ "Октябрьский садовод". Продавец указал, что на территории есть хорошая большая баня из бруса, обложенная кирпичом, двухэтажный дом с подвалом, собственная скважина, канализация и электричество, а сам участок находится рядом с охраной.

За 5,8 млн продают дачу в СТД "Озерное". В объявлении указано, что здесь три земельных участка и два дома с баней и гаражом. Это самое дорогое предложение на сайте Avito на данный момент.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2018 07:43
гость

Охранять, чтоб не сперли...Содержать...У богатых и вороватых понтов на один раз...

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