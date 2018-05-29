Кишечную палочку нашли в ванильном пломбире

Роскачество проверило самую популярную в России марку ванильного пломбира. Исследование показало, что почти в трети такой продукции есть нарушения, пишет РБК.
Проверка проводилась по 34 маркам пломбира, произведенного в различных регионах России. Специалисты исследовали мороженое по 51 показателю качества и безопасности, в том числе на наличие кишечной палочки, антибиотиков, растительных жиров и искусственных добавок.
Проверка показала, что три вида пломбира превышали по качеству действующие ГОСТы — это продукция марок "Русский холод", "Вологодский пломбир" и "Эскимос".
Нарушения законодательства зафиксированы в 12 товарах. В частности, в двух — "Ваш пломбир" и "Мороженое от Деда Мороза" — содержание жира было ниже 12%, что не дает права называть такой продукт пломбиром.
Растительные жиры были найдены только в 6% проверенных образцов — в мороженом "Белое золото" и "Бодрая корова".
Производители "Как было" и "Сибхолод" добавили в мороженое крахмал, но не указали это в данных о составе продукта.
Бактерии кишечной палочки были найдены в мороженом двух брендов: "Артек" и "Волгоградский пломбир". Ни в одном из образцов не обнаружено радионуклидов, ГМО и токсичных элементов, пестицидов, тяжелых металлов, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов и превышения по общему количеству бактерий.
Претензии у специалистов есть также к "Волгоградскому пломбиру" и "Липецкому", поскольку содержание антибиотиков в этом мороженом выше уровня, допустимого техническим регламентом Таможенного союза. Еще в шести образцах были обнаружены следы антибиотиков, что не является нарушением законодательства.
В мороженом "Золотой стандарт" и "Как раньше" превышены показатели кислотности, что может свидетельствовать об использовании не самого свежего молочного сырья, отмечается в исследовании Роскачества.
Масштабная проверка качества молочной продукции в России была инициирована правительством.
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