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Доследственная проверка инициирована в Камне-на-Оби после пропажи 15-летней воспитанницы местного детского дома, сообщили в краевом управлении СКР.
Девочка ушла из учреждения накануне, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
"По данным следствия, несовершеннолетняя на протяжении двух лет самовольно покидает детское учреждение. Следователями неоднократно вносились представления в администрацию детского дома об устранении причин и условий ухода несовершеннолетней", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза карие.
Одежда: светло-зеленая толстовка, синие лосины, белые кеды.
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