Молодежь в регионах считает, что получает заниженную зарплату

Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.
По данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считает, что для человека с их уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек считают, что нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. 17,93% молодых людей хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей.
Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей включительно.
В исследовании отмечается, что большинство из опрошенных ориентируется на средний уровень зарплат в своем регионе. То есть нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого уровня оплаты труда чересчур завышены.
Отмечается, что только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получает заработную плату, соответствующую ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у них, уровнем образования", — говорится в исследовании.
В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки не превышает 1,5-3%.
Комментарии
Привыкайте, так будет всегда
это Россия ДЕТКИ
У молодежи выход один или корпорации или валить за рубеж, в России достойно никогда неплатили
зарплаты должно хватать на жильё, на жкх, на медицину, на еду, на одежду, на развлечения, на кудато съездить, на хобби, отложить на чёрный день - если на всё это не хватает - то ясен пень зарплата низкая!
29.05.2018 15:26
месный
езжайте в европу, их зарплаты не будет хватать даже на то , на что ее хватало в России
зарплаты должно хватать на ну .то у кого какие запросы: жилье, еда, одежда
у кого то хобби марки а кого и лексусы покупать
а так то да... это не зарплата а издевательство
Чтобы получать хороший доход, в путинской России нужно Х*РАЧИТЬ, причём на всех фронтах. С трудом понимаю, как люди, ещё имея детей, порой платя ипотеку или снимая жильё, живут на зарплату меньше чем в 40.000.
Ну и да, это не касается 1% населения - оборзерших капиталистов и их деток, по большей части по-настоящему не работающих и жирующих на народные деньги.
29.05.2018 15:31 естественно, в Европе получают полтора дублона в месяц!!! Идите лучше дальше Первый канал смотрите, а то отвлеклись от телевизора.
29.05.2018 15:51
- гость -
зайчик окстись, я не смотрю телевизор ваапще.
а состояние дел в европе сужу исключительно по отзывам европейских жителей,
из разных стран: польши, чехии, португалии, испании, германии
так что идите сами смотрите ваш дождь дальше
29.05.2018 16:06
- гость -
Гостевая подмога кронштейна)
Дима, вы не угодали. Не подмога , а Иногда разделяю точку зрения, которую описывает указанный вами гражданин.