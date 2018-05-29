Фото: altai-krai.sledcom.ru
Органы следствия устанавливают местонахождение 65-летнего жителя Тогульского района Алтайского края Николая Голомедова, пропавшего 8 апреля этого года.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, он ушел из села Тогул в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Приметы пропавшего: на вид около 60 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, в затылочной области головы залысины, глаза серые, на спине следы от ожогов, на предплечьях татуировки.
К гражданам, что-либо знающим о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-39, 29-80-02, 02, 102 (с мобильного телефона).
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