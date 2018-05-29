Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские автолюбители сообщили об агрессивном мужчине, который был замечен утром 29 мая на проезжей части Павловского тракта в районе ТРЦ "Европа".
"По словам очевидцев, в руках у горожанина был предмет, похожий на ножницы. Мужчина вел себя агрессивно, бегал за автобусами, стучался в двери", — сообщили в паблике Barnaul 22.
Затем, как отмечается, его видели уже на улице Малахова в районе пересечения с Павловским трактом, а позже мужчина сел в автобус и уехал.
Отметим, что не так давно, в самом начале мая, по проезжей части Павловского тракта бегал обнаженный мужчина.
Комментарии
Это был Ванадий!!!
А я думаю, что Гранштейн, а то его что не видно с утра
Скоро все будем голые и **** настоящие патриоты
Шайтан трава отпустинама!!!!!!
29.05.2018 14:09
Мухамед:good
Как всегда видели все, кроме полиции