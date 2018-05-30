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Как в Барнауле провести 1 июня, куда сводить детей и как отдохнуть взрослым

, ИА "Амител"
Открытие выставки Санкт-Петербургского музея, "Большой праздник детства", мастер-классы по хореографии и многое другое

На конец рабочей недели, на пятницу, выпадает День защиты детей. Если вы будете располагать временем, то сходите в парк "Лесная сказка" на "Большой праздник детства" (0+). Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00. В программе – яркая анимация, выступления детских танцевальных и вокальных коллективов, множество конкурсов, подарков и бесплатных мастер-классов. Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная площадка.

В филармонии в 11:00 зрителям покажут волшебную историю с музыкой "Рождение куклы". Участие в программе примут артистка театра драмы Галина Зорина, известный барнаульский коллектив, лауреат международных конкурсов "Модерн-квартет". Со сцены расскажут о том, как развивались куклы, как менялись и находили свое место в мире.

В парке Центрального района пройдет шахматный праздник. В этот день на аллеях парка в шахматных баталиях сойдутся дошкольники и школьники начальных классов. Всего будет организовано три турнира, в каждом по 5 туров. Турнир пройдет в формате быстрых шахмат (рапид), каждому участнику на партию будет предоставлено только 10 минут. По окончании турнира для юных любителей шахмат будет устроен шахматный квест, в котором будут уже командные баталии на знание не только того, как играть в шахматы, но и шахматной истории. Все участники мероприятия, независимо от результатов, получат подарки. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте www.chess22.ru.

Будут ждать ребят и в клубе "Фараон", там запускают новый формат детских дискотек. Одна из них пройдет как раз 1 июня, а начнется в 14:00 (0+). Для детей будут работать художники, аниматоры, фотозоны, пройдут танцы, игры, азотное шоу и многое другое.

В 11:00  в центре молодежных проектов "Другой формат" (0+) начнутся мастер-классы по хореографии. Здесь соберутся педагоги из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья и поделятся своими знаниями. Подробную информацию можно узнать в группе мероприятия или по телефону + 7 (983) 354-21-41.

Также 1 июня в музее "Город" начинает работать выставка Санкт-Петербургского музея Эрарта — "Pro живопись". В экспозицию вошли работы заслуженного художника РФ Владимира Дайбова (12+).

Вечером взрослую публику приглашают в Harat’s Pub. Здесь в 21:00 свой концерт начнет акустический кавер-бэнд "Малевич" (18+). Музыканты исполнят любимые многими и ставшие поистине культовыми и легендарными песни. Вход свободный.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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