Фото: n71.ru
Выставка-ярмарка детских товаров состоится на улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула в День защиты детей, 1 июня.
На пешеходной улице пройдет фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства", ключевой площадкой которого и станет выставка-ярмарка детских товаров и продуктов питания алтайских производителей.
По информации регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, участниками фестиваля станут более 100 компаний и предприятий Алтайского края.
Начнутся мероприятия в 11 часов.
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