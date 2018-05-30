Лето – лучшая пора для отдыха и отпусков. Можно отправиться в путешествие по Алтайскому краю или улететь за границу, побывать в экстремальных уголках Горного Алтая или провести тихие выходные у озера недалеко от дома. Вариантов досуга можно придумать множество, а редакция Amic.ru собрала интересные варианты в новом проекте. Места, достопримечательности, цены — смотрите наш гид и выбирайте отдых по вкусу.
Комментарии
Где вы будете этим летом
дома будем... начальство жлобье, уже хрен знает сколько зарплату не индексирует.