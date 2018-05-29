Фото: gdetraffic.com
Полиция спустя два года сумела задержать жителя Алтайского края, подозреваемого в хищении 250 тысяч рублей с базы отдыха в соседней республике — злоумышленника обнаружили в городе Сочи.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, кража была совершена еще в сентябре 2016 года. Известно, что ранее судимый 37-летний житель Алтайского края работал разнорабочим на территории одного из развлекательных комплексов. Находясь в дружеских отношениях с женщиной, работавшей в заведении поваром, он знал, где она хранит деньги.
"Дождавшись дня выплаты заработной платы за последние полгода работы, подозреваемый, выбрав момент, когда знакомая выйдет из комнаты, в которой проживала, проник в жилое помещение и вытащил из прикроватной тумбочки 250 тысяч рублей", — уточняют в полиции.
Завладев наличными, мужчина уехал в Новосибирск. В связи с кражей правоохранители возбудили уголовное дело и довольно быстро установили причастность жителя Алтайского края к преступлению.
Однако поймать подозреваемого было не так просто — он постоянно переезжал. В итоге сотрудники угрозыска задержали его в Сочи. Сейчас его этапировали в Горный Алтай.
Комментарии
А что с жуликами, обчистившими СНТ "Энергетик", которое поблизе Горного Алтая будет, да и сумма побольше вдвое? Зачем про это не пишете?