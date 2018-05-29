В Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина к новому сезону обновят зрительный зал и сцену, сообщает пресс-служба управления по культуре и архивному делу региона.
Одновременно с этим электрики заняты заменой светильников в зрительном зале. Теперь свет будет медленно исчезать в зале, готовя зрителей к действию на сцене. Это позволят сделать новые лампы. Еще в ремонтные работы перед началом нового сезона включены мероприятия по реконструкции поворотного механизма круга и кольца основной сцены, косметический ремонт стен зрительного зала. Все это стало возможно благодаря средствам, выделенным Правительством Алтайского края.
"А убедиться в том, насколько стало уютнее и лучше, можно будет уже в конце июля тем зрителям, кто придет на открытие Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и на спектакль "Чудики" по рассказам Василия Шукшина с участием народного артиста России Федора Добронравова", — отмечают в театре драмы.
До этого главный театр региона ремонтировали в 2008 году по инициативе губернатора Александра Карлина. Обновление драмы было в рамках плана по подготовке к празднованию 70-летия региона. На эти работы были выделены по тем меркам довольно большие средства – 100 миллионов рублей. При этом в этот же год завершилась реновация Алтайской филармонии. Ожидалось, что на 70-летие Алтайского края приедет президент Владимир Путин, поэтому к его визиту в регионе готовились довольно серьезно.
Реконструкция театра драмы имени Василия Шукшина должна была длиться три с половиной года, а проведена в рекордные сроки — за девять месяцев. На объекте трудились в три смены более 300 человек: бригады строителей, отделочников, сантехников, электриков, сварщиков, плиточников, специалистов по установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем противопожарной защиты, по установке сценического оборудования и художественного света.
Архитектурный проект реконструкции осуществлен ООО "Архитектурная Мастерская Тоскина" (АМТ-Проект) и ОАО "Алтайгражданпроект". Главный архитектор проекта Евгений Тоскин из Бийска также был причастен к дизайну национального драматического театра Республики Алтай и все той же Государственной филармонии Алтайского края.
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