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Житель Барнаула открыл огонь из травматического пистолета в Новосибирской области и ранил двух мужчин. Инцидент произошел еще 21 мая в поселке Петровский Ордынского района.
Как сообщили в областном главке МВД России, на территории сельхозпредприятия произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого подозреваемый открыл стрельбу из "травмата".
"В результате двое мужчин в возрасте 50 и 52 лет получили травмы, им была оказана медицинская помощь. С места происшествия стрелявший скрылся на автомобиле", — уточняют в полиции.
Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, которым оказался 33-летний барнаулец. У него дома были обнаружены два травматических пистолета, кастеты и другие предметы, говорящие о совершении противоправных деяний.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый взят под стражу.
Комментарии
Все таки это произошло на территории сельхозпредприятия, может эти двое хотели его на вилы поднять, а барнаулец защищался