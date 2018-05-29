Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направит правительству план мероприятий по профилактике ЧП в общеобразовательных организациях, сообщает РБК.
К примеру, в плане предлагается оказывать реабилитационную и другую помощь детям, которые состоят в запрещенных группах в соцсетях.
Кузнецова отмечает, что сейчас с участниками блокируемых групп или сайтов "абсолютно не ведется" работа, поэтому она предлагает, в частности, разработать алгоритм информирования родителей, чьи дети состоят в подобных сообществах.
"Органы системы профилактики должны установить всех несовершеннолетних, состоящих в запрещенных группах, довести эту информацию до родителей несовершеннолетних и предложить им реабилитационную или иную возможную помощь, а родители могут согласиться или могут отказаться от такой помощи", — говорится в документе.
Также предлагается разработать критерии, по которым информацию можно относить к деструктивной и негативно влияющей на развитие несовершеннолетних и блокировать ее в упрощенном порядке.
Омбудсмен считает, что также необходимо возложить обязанность на операторов связи и владельцев сайтов модерировать и блокировать противоправную информацию. Сейчас в интернете "огромное количество доступного порно, жестокости и другой деструктивной информации", отмечается в плане Кузнецовой.
Она предлагает поручить профильным федеральным органам исполнительной власти формировать, развивать и продвигать "позитивный контент", а также дать Роскомнадзору полномочия вести обязательный мониторинг интернета на наличие информации, запрещенной к распространению среди детей.
Всё это Кузнецова предлагает реализовать в краткосрочной перспективе — до 31 декабря.
Комментарии
Растет какое то ущербное поколение, ребенок надавал по соплям однокласнику в школе, причем за дело так полоумная мамаша с половиной родственников прибежала разбираться