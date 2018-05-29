Боец ММА Джефф Монсон стал россиянином

Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки", — гласит текст указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Стоит отметить, что сообщения о российском гражданстве Монсона появились еще в 2015 году, однако вскоре их опровергли.
В 2016 году Монсон заявлял, что стал первым американцем, который стал гражданином Луганской Народной Республики.
Комментарии
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Он у нас что сотрудник паспортной службы?