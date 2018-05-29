Фото: educaltai.ru
Первые ЕГЭ в Алтайском крае прошли без нарушений, сообщили в краевом министерстве образования и науки.
Напомним, что 28 мая в регионе стартовал основной период единого государственного экзамена. Более 900 человек сдавали экзамен по информатике и ИКТ и 400 – по географии.
Для сдачи данных предметов в регионе было организовано 72 пункта проведения экзамена.
В краевом минобрнауки добавляют, что узнать свои результаты выпускники смогут через 10 дней на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае.
Следующий экзамен пройдет уже завтра, 30 мая. Это будет базовая математика, которую будут сдавать более 11 тысяч выпускников.
Всего же участниками ЕГЭ в Алтайском крае в этом году станут 12,9 тысячи человек, из которых 11,8 тысячи человек — это выпускники текущего года.
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