Фото: 4udak.ru
Житель Бийска едва не умер после укуса гадюки – как выяснилось, в городской больнице не было лекарства. Его срочно доставили из Барнаула на автомобиле, сообщает издание "Бийский округ". Отмечается, что за три последних дня в больницу Бийска поступили два человека с укусами змей.
Одного из них змея укусила на рыбалке в селе Фоминское, второго – в районе Сорокино. Причем со вторым произошла неприятная история. После укуса мужчину доставили в реанимационное отделение, где ему стали оказывать помощь. Проблема состояла в том, что последняя, а, может быть, и единственная, сыворотка против яда гадюки была поставлена первому пострадавшему накануне. Ее больнице предоставил Бийский филиал центра медицины катастроф.
Семье пришлось дойти до министерства здравоохранения края. В итоге из Бийска выехала медицинская машина в Барнаул, и спустя 4,5 часа заветное лекарство было доставлено. Причем стоимость лекарства составляет всего 500 рублей. Родственники рассказали изданию, что несколько часов провели в тревожных ожиданиях, пока мужчине не привезли антидот.
В управлении ГОЧС уже сообщили, что примут все надлежащие меры для того, чтобы подобной ситуации впредь не повторилось.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на нагорной лестнице жители заметили змей, которые выползли из нор на фоне хорошей погоды.
Комментарии
Врачи поправят, но, вообще, укус гадюки очень редко представляет опасность для жизни. Похоже, что сам пациент сильно перенервничал...
если только личная непереносимость, но вроде как, неприятно, но не критично, как везде пишут
главное олигархам помочь а что в больницах иногда уже элементарно перчаток нет, неважно
от описторхоза бильтрицид выкупить не можем полгода, не ждите уже, врач сказал, санкции и всё такое не закупают больше, травками лечитесь отныне
с таким подходом будет сложно выполнить майский указ по увеличению продолжительности жизни
29.05.2018 15:40
- гость -
" будет сложно выполнить майский указ по увеличению продолжительности жизни"
Так тоже надо будет отчитаться через 6 лет! А к тому времени ....