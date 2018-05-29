Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после развода со своей супругой Матильдой написал новую песню под названием "Думаю".
Композиция доступна на iTunes. Текст песни Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.
25 мая Сергей Шнуров объявил о разводе с женой. На следующий день он опубликовал стихотворение, написанное бессонной ночью.
Ленинград / Думаю. Ссылка в профиле. Наш цирк уехал на гастроли, Я в нем Пьеро и Арлекин, Такие выпали мне роли. Забавно вышло, ты прикинь. А люди кричат, Слезы текут ручьями, Из глаз девчат, Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою. Вот мы приехали на площадь, По-моему, да, в Череповце. Мне Арлекином как-то проще,- Побольше грима на лице. И странно так, что с моей рожей, В последнем акте я Пьеро. Мы с ним ни капли не похожи, Как фальшь паршивых каверов. А люди кричат, Слезы текут ручьями, Из глаз девчат, Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою.
Комментарии
На первой фотке Матильда похожа на Ольгу Бузову...???
Жутко похожа на мою страшную родственницу...слава богу, не по крови
Сделали из никакого музыканта, алкаша и матерщинника, кумира. Теперь обсуждают с кем и в какой позе он сходится-расходится, о ком страдает и думает. Бузова с бородой?