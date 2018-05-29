Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Общественные слушания по проекту реновации территории Барнаульского сереброплавильного завода прошли в краевой столице 25 мая. На "Спичку", где и проходили слушания, пришло более 200 неравнодушных граждан. Присутствовали также собственники территории Евгений Ракшин и Нодар Шония, архитектор, организатор субботников на "Спичке" Александр Деринг, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, директор ИнАрхДиза Сергей Поморов и другие.
По итогу большинство проголосовало за межевание территории "Спички". Подробнее о том, как прошли слушания, читайте позже на Amic.ru.
Комментарии
итоги нормально напишите, будет ли очередная коробка?
29.05.2018 15:29
- гость -
Обязательно.
Люди купили за пару сотен миллионов своих денег эту землю.
Вы думаете они деньги потратили, чтобы просто их там закопать? Или чтобы никчемное и не имеющее никакого художественного значения разваленное здание спички реставрировать?
Ну раз межевание, значит будет.
Да денег хотят все эти "защитнички" причем не малые
Грантштейн, ты как думаешь бизнес Дерипаски спасать?
29.05.2018 15:43
- гость -
Не ты, а вы.
Насчет спасать: почитайте в дерипасковской ветке.
Каво, чаво, како тако вы?
Многих знаю, а часть видимо только недавно на работу в администрацию устроилась.
Прочел, Грантштейн, ну ладно, в той ветке ты молодец!
29.05.2018 15:42
- гость -
Да денег хотят все эти "защитнички" причем не малые
?!
Чесь Ашану быть????
Икею построили бы, было тогда бы замечательно