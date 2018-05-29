Между правительствами Алтайского края и Москвы подписано соглашение о сотрудничестве в сфере государственных и корпоративных закупок, сообщает "Катунь 24".
Как отмечается в документе, стороны устанавливают стратегическое партнерство в сфере государственных закупок, а также закупок, осуществляемых в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков".
Сотрудничество направлено на расширение взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Москвы и Алтайского края, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства и региональными заказчиками, а также на повышение спроса и конкурентоспособности товаров российских производителей, развитие конкуренции при осуществлении закупок в электронной форме, повышение их экономической эффективности.
Исполнение Соглашения от правительства Москвы возложено на департамент по конкурентной политике, от правительства Алтайского края — на Министерство экономического развития региона.
Комментарии
Это теперь все гос.закупки московские фирмы будут выигрывать???
Очередную бесполезную деятельность ведомства выдали за победу. Где соглашениия с крупными концернами по строительству предприятий в алтайском крае? Или только бюджет пилить умеют?