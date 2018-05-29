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Педагог унижала перед классом ребенка после отказа сдать деньги на жалюзи

, ИА "Амител"
В региональном департаменте образования отметили, что в данном случае необходимо ограничиться предупреждением педагогу

Фото: fb.ru

В Приморье учительница заставила восьмилетнего ученика чистить зубы на глазах у всего класса, назвав это "игрой", однако родственники школьника уверены, что педагог решила отомстить ребенку за отказ сдать деньги на нужды школы, сообщает URA.RU.

Отмечается, что отношение учительницы к школьнику резко изменилось после того, как он не сдал деньги на жалюзи для ее кабинета. Классный руководитель начала говорить, что у ребенка пахнет изо рта, а в качестве воспитательный меры требовала чистить зубы на глазах одноклассников.

При этом зубная щетка и паста не принадлежали самому школьнику, а были принесены в школу.

Об инциденте уже знают в Приморской краевой прокуратуре. В региональном департаменте образования отметили, что в данном случае необходимо ограничиться предупреждением педагогу, поскольку "нет очереди из желающих занять место учителя". Родители ребенка настаивают на увольнении. Также стало известно, что на период летних каникул женщина будет занимать должность начальника пришкольного лагеря.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2018 17:03
- гость -

на месте родителей я бы унизила эту училку в "игровой" форме перед школой - в назидание

0  0
29.05.2018 17:06
- гость -

Надо умнее быть. У нас есть всякие антикоррупционные полицаи, которые сами себя ловить не будут, как и воров чиновников, а вот учительница была бы для них желаемой добычей

0  0
29.05.2018 17:36
- гость -

Родители то же привирать умеют

0  0
29.05.2018 17:57
- гость -

Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для школы, сказал: «Возбудить уголовное дело!». Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

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