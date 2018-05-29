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Гидравлические испытания, начавшиеся 14 мая на тепловых сетях Барнаула в контуре ТЭЦ-3, завершены, сообщили в пресс-центре городской администрации.
По словам главы городского комитета по энергоресурсам и газификации Александра Кощеева, за время проведения опрессовки на тепловых сетях зарегистрировано 193 повреждения.
"К настоящему времени устранено 105 повреждений. Из оставшихся 88 влияют на подачу горячего водоснабжения потребителям 30 повреждений. В рамках текущего ремонта тепловых сетей, завершение которого запланировано на 6 июня, теплоснабжающими организациями ведется круглосуточная работа по устранению оставшихся повреждений", — отметил представитель мэрии.
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Подачу горячей воды горожанам в контуре ТЭЦ-3 возобновят с 7 июня.
Напомним также, что вторая волна отключений горячей воды в краевой столице начнется 18 июня.
С этого дня и до 27 июня пройдут гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2, а ремонтная кампания продлится с 28 июня по 11 июля.
Комментарии
Гидравлические испытания, начавшиеся 14 мая на тепловых сетях Барнаула в контуре ТЭЦ-3, завершены, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ну вот и славно.Давайте воду потребителю,ибо уже пошло нарушение сроков.Сегодня идут шестнадцатые сутки,после прекращения ГВС!!!