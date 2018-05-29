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Барнаульцы "перенарезали" территорию "Спички" с подачи Шонии и Ракшина

, ИА "Амител"
Резко против этого решения выступили архитекторы и общественники, впрочем, большинство собравшихся к ним так и не прислушались

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода 29 мая прошли на территории "Спички". Их итогом стало то, что большая часть горожан, пришедших на обсуждение, поддержала совладельцев этой территории — Нодара Шонию и Евгения Ракшина. Теперь территория будет "перенарезана" по-другому, кроме того, это позволит перейти к следующему этапу — оценить сохранность оставшихся культурных объектов.

Организатором слушаний стала компания "Матч", которая принадлежит владельцу строительной компании "Селф" Нодару Шонии и совладельцу торговой сети "Мария-Ра" Евгению Ракшину. Регистрация на мероприятие началась в 10:00. Всего эту процедуру за 45 минут успели пройти 225 барнаульцев. Мест в зале оказалось меньше, поэтому часть "зрителей" осталась на ногах.

"Что вы  все-таки там построите?"

Первое, что бросилось в глаза: та часть участников слушаний, которая выступала против предложенного проекта межевания, разместилась на передних рядах, сторонники проекта, напротив, заняли всю середину и "галерку". Впрочем, до поры до времени их было не слишком слышно.

Вел собрание председатель комитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула Алексей Бобров. Стоит отметить, что в зале находилось достаточно много известных горожан. Среди них — архитектор, организатор субботников на "Спичке" Александр Деринг, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, директор ИнАрхДиза Сергей Поморов, общественники Анатолий Овчинников, Виктор Рау, бывший кандидат на пост мэра города Павел Чеснов, экс-депутат АКЗС Марк Козловский, географ Виктор Ревякин, историк Вадим Бородаев и др.

Большая часть критических замечаний, о которых говорили выступавшие, касалась того, что собственники территории "Спички" не хотят делиться с общественностью планами по поводу будущей застройки этого места. В частности, особое возмущение вызвала "коробка", обозначенная на плане как "здание общественного назначения". На более ранних планах это здание напрямую именовалось "торговым центром".

Попутно особым раздражителем для собравшихся стал представитель семейства Ракшиных и совладелец алтайского ритейлера. Строителя Шонию, видимо, собравшиеся знали не так хорошо, либо качество возводимого "Селфом" жилья устраивает их владельцев.

"Марии-Ра" досталось и за качество продуктов в магазинах, и за фирменный стиль оформления торговых точек, и за снесенный БАМЗ по проспекту Строителей (сейчас на его месте находится ТРЦ "Галактика"). При этом, правда, критики проекта межевания территории Сереброплавильного завода отметили, что семья Ракшиных много занимается и социальными проектами — в частности, "Трассой здоровья" в Барнауле.

Несмотря на бесконечные вопросы о судьбе дальнейшей застройки "Спички", компаньоны умело обходили острые углы. Нодар Шония вслед за Евгением Ракшиным несколько раз подчеркивал, что вначале нужно определиться с текущим вопросом, а затем уже переходить к следующему этапу. На резонный вопрос из зала: "Когда вы приобретали эту территорию, вы же что-то просчитывали, какие объекты здесь можно разместить", ответа так и не последовало.

Почему архитекторы против

Между тем главный архитектор края Виктор Четошников пояснил, что обязательно должен быть 3D-проект последующей планировки территории, однако владельцы "Матча", намеренно или нет, его не показывают. Схожей точки зрения придерживался и Сергей Поморов. Кроме того, он обратил внимание на несоблюдение охранных зон объекта на представленных слайдах. Если резюмировать сказанное архитекторами, то сегодня владельцы "Спички", по сути, предложили проголосовать за изменение границ внутри территории таким образом, чтобы выделить небольшой участок земли (примерно 20-25%) под возможную застройку в будущем. Но что там может быть даже чисто гипотетически – об этом собравшимся не сказали. Таким образом, голосовавшие "за" должны были выбрать белый лист бумаги или кота в мешке (кому как больше нравится) или просто довериться желанию бизнесменов восстановить исторический облик "Спички". Памятуя судебный спор Евгения Ракшина о культурном статусе стадиона "Локомотив" (предназначенного под жилую застройку), сделать это было не так легко.

...Более того, в настоящее время так и не утверждены зоны охраны объекта в Минкультуры РФ. А без этого шага проводить общественные слушания по перенарезке территории было просто нельзя. Об этом нюансе прекрасно осведомлены и собственники, и городские чиновники, однако поступили они в данном случае вопреки закону.

Как стало известно Amic.ru, желание ускорить процесс исходило от самих собственников, с тем чтобы побыстрее заняться дальнейшими шагами по оценке доставшегося им культурного наследия. Один раз владельцев "Матча" каким-то образом удалось уговорить, и слушания в ноябре 2017 года в итоге отменили и перенесли.

...Еще один архитектор Александр Деринг, на удивление, молчал и только время от времени загадочно улыбался.

Скромное обаяние буржуазии

Тем временем Евгений Ракшин в своей довольно яркой и продолжительной речи пожаловался на то, что кадастровая стоимость земли под "Спичку" в 4 раза выше, чем должна быть. Напомним, на аукционе за данный лот было уплачено 162,7 млн рублей. В год налоговые платежи составляют 6 млн рублей, но добиться пересмотра этой суммы пока так и не удалось, отметил Ракшин.

Кроме того, Евгений Ракшин говорил о том, что в советское время никто вовсе не относился к территории "Спички" как к чему-то очень ценному. Примером тому может служить прокладка проспекта Красноармейского, когда большая часть плотины Сереброплавильного завода была попросту срезана и уничтожена. Однако тогда почему-то никто не возмущался и не предлагал создать здесь музей. Сейчас же собственник платит немалые деньги за выкуп земли, а ему еще и пытаются указать на его "обязательства", не без сожаления констатировал Ракшин.

"Если сегодняшние слушания пройдут успешно, необходимо будет провести исследования, оценить степень изношенности зданий и строений, могут ли они быть сохранены, не опасны ли они для людей. После этого может пройти следующий этап публичных слушаний, а проект застройки, если он все-таки появится, обязательно вынесут на Градсовет", — заверил всех собравшихся совладелец "Марии-Ра".

..Евгений Ракшин признал, что пока и сам не знает, что может появиться на небольшом "пятачке", который официально будет признан подлежащим застройке. Всего около 75-80% территории "Спички" не подлежит никакой застройке. Лишь на небольшой территории (в настоящее время частично застроенной — там есть очистные сооружения и АЗС) можно что-либо возводить. Как вариант, рассматривалась школа, однако мэрию города этот вариант не устроил, добавил совладелец "Марии-Ра".

Сознательность горожан или обычный "привод"?

... Отметим, что вместо положенного по регламенту часа слушания растянулись почти на два, при этом многие желающие выступить так и не получили слово. Ближе к концу слушаний стали раздаваться и голоса тех, кто решил голосовать за предложенный проект. По некоторым наблюдениям "противоположного лагеря", в большей своей части это оказались якобы сотрудники компании "Мария-Ра". Впрочем, подтверждения этому факту пока не нашлось. Если вкратце, данные участники слушаний исходили из логики "пусть хотя бы что-то появится на этом месте и реализуется шанс на сохранение культурного наследия, чем все останется, как есть, и пропадет окончательно".

Иногда эмоции перехлестывали участников, и полемика скатывалась к выкрикам с места и не самым парламентским выражениям. Пару раз казалось, что слушания могут даже сорвать, как это было с обсуждением Генплана Барнаула зимой 2017 года.

Слушания для "галочки"

В итоге под конец было объявлено голосование, которое, учитывая градус и содержание предыдущей полемики, откровенно удивило своим результатом. Сторонники Ракшина и Шонии не просто выиграли, а сделали это с большим перевесом – 167 на 44.

Между тем это решение носит всего лишь рекомендательный характер — последнее слово в любом случае за главой Барнаула Сергеем Дугиным. Таким образом, в нынешнем виде публичные слушания — не более чем срез общественного мнения, которое можно и нужно узнать, а вот поступать власть вольна всякий раз по-своему. В контексте предстоящих во второй половине года обсуждений многострадального Генплана Барнаула об этой схеме стоит помнить.

Кстати, будь результат сегодняшних дебатов противоположным, ничто бы не помешало градоначальнику занять сторону совладельцев "Спички".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.05.2018 16:29
- гость -

Да снести эти развалившиеся сараи и все, кому она нужна эта спичка? Только огромные деньги на содержание будут тратиться вместо того что бы вложить их в те же дороги или озеленение

0  0
29.05.2018 16:40
гость

нарушили - получат! Закон есть закон, нарушать нельзя, хоть собственникам , хоть властям!

0  0
29.05.2018 16:45
- гость -

нарушили - получат! Закон есть закон, нарушать нельзя, хоть собственникам , хоть властям!
_____________________
Под столом от смеха))))))))) Вы сейчас про какую страну говорите?

0  0
29.05.2018 16:46
- гость -

Пригнали "своих" людей. Проголосовали.
Формальности соблюдены, "мирные горожане добровольно и почти единогласно" проголосовали. Правда, они не знают за что голосовали. Но это пустяки. Потом сами будут кто-то строить ТЦ, кто-то работать в нем.

0  0
29.05.2018 16:51
Гость

Если все снести,зеленым бурьяном само зарастет.И дорог не надо будет.Главное сколько надо снести,чтобы дойти до точки невозврата....памяти.

0  0
29.05.2018 16:56
майор

там торговые центры строить можно. Но только чтобы они не бросались в глаза а фасадом был как раз реставрированный старый завод
Это нормально что владельцы хотят иметь с предприятия выгоду
Эта зона будет что то типа зоны торговли и отдыха и парка в одном флаконе

0  0
29.05.2018 16:59
- гость -

майор, так-то и по территории бывшего стадиона локомотив можно будет бегать)

0  0
29.05.2018 17:14
- гость -

Если все снести,зеленым бурьяном само зарастет.И дорог не надо будет.Главное сколько надо снести,чтобы дойти до точки невозврата....памяти.
______________________
где вы видите про бурьян? предлагают застроить а не просто снести. Да и как памятник архитектуры достаточное спорное это здание спички

0  0
29.05.2018 17:21
гость

все эти псевдозащитники, пусть скажут, кто его восстанавливать будет? государство за наш счет??? мне оно даром не надо!!! купили и пусть строят, в чем проблема??? или лучше вернуть все в зад и через 10-20 лет там и так ничего не останется!!!! И самое главное все годы до его выкупа никого это здание не волновало или вы всерьез считаете, что в такое состояние оно пришло за один день, год????

0  0
29.05.2018 17:34
- гость -

денег хотят эти защитники, на все эти слушания ходит одна и та же горстка людей общественников, архитекторов и активистов которая вымогает деньги с застройщиков, если те не согласны платить начинает вставлять палки в колеса

0  0
29.05.2018 17:49
- гость -

Опять завод сносят! Спичка могла бы снабжать спичками пол-России!

0  0
29.05.2018 17:51
- гость -

Дотолерастились с гастарбайтерами
Теперь шони с помощью сторублёвого электората правят страной

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