Принято считать, что на лето культурная жизнь замирает, так как все разъезжаются или занимаются дачами. Но это мнение весьма далеко от правды: в Барнауле и Алтайском крае теплые месяцы будут крайне насыщены фестивалями, концертами, выставками и многими другими мероприятиями, которые стоит посетить.
Июнь
Ежегодный городской арт-фестиваль "Потепление"
Сибирская генерирующая компания приглашает на День открытых дверей на ТЭЦ-3 и арт-фестиваль "Потепление". Это праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Пройдет он 2 июня, а начнется в 17:00. Барнаульцев ждут познавательные экскурсии на ТЭЦ и насыщенная развлекательная программа: необычные фотозоны, парад диджеев, спортивные мастер-классы, игры, конкурс аэрографии, большая площадка для детей с батутом, аквагримом и мультперсонажами, творческие мастер-классы, выступления детских и взрослых коллективов, профессиональное бит-бокс шоу от Ильи Орехова, а самое главное — концерт группы "Иванушки Интернешнл".
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|2 июня
|Трактовая, 7
|Бесплатно
|
+7 (3852) 99-59-79
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Концерт группы "Ленинград"
Во Дворце зрелищ и спорта 5 июня выступит Сергей Шнуров и группа "Ленинград". На концерте можно будет услышать хиты команды, а ее лидер уже проанонсировал, что Барнаул ждет настоящее шоу.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|5 июня
|
Дворец
зрелищ и спорта
|
Цены билетов:
от 2300 до 5000 рублей
|
+7 (3852) 72-00-00
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Театральные гастроли
Свои спектакли с 5 по 9 июня в Барнаул привезут артисты Омского ТЮЗа. На сцене МТА труппа представит шесть спектаклей. С детьми можно пойти на "Приключения Ёжика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день", "У лис длинные носы" и сказочный мюзикл "Волшебник Изумрудного города".
В вечерний репертуар гастролей вошли такие спектакли, как "Плутни Скапена", комедия "Свадьба", камерный пластический спектакль без слов "Танцплощадка 41/45" в режиссуре Владимира Золотаря.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|5-9 июня
|Молодежный театр Алтая
|
Цены билетов:
от 150 рублей
|
+7 (3852) 50-35-04
Ночной бал
В Барнауле впервые пройдет ночной бал в стилистике XIX века. Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории города, научат танцевать несложные танцы того времени и играть в бальные игры. Мероприятие планируют провести на новой площадке, отреставрированной пешеходной улице Мало-Тобольской. Начнется оно 16 июня в 21:00, а закончится 17 июня в 2:00.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|16 июня
|
Мало-Тобольская
|Бесплатно
Фестиваль красок
В парке "Эдельвейс" 17 июня третий год подряд пройдет один из самых масштабных фестивалей красок в Сибири — HAPPY COLOR FEST. Начнется он в 12:00 и продлится до 17:00.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|17 июня
|
Юрина, 275и
|Бесплатно
Фестиваль "ЯРИЛО"
Барнаульцев приглашают посетить ежегодный фестиваль солнечных традиций "Ярило". В программе – песни, хороводы, народные игры, кулинарные мастер-классы, славянская гимнастика, кулачные бои, обережное рукоделие и многое другое. Мероприятие пройдет 23 июня, начнется в 12:00.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|23 июня
|
ПКиО "Центральный"
|Бесплатно
Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского
23 июня в регионе пройдет разножанровый и мультикультурный фестиваль памяти Роберта Рождественского. Мероприятие объединяет поэтические выступления известных литераторов, экскурсии по музеям, концерты, дегустации национальных кухонь и ярмарку ремесленников. Для детей будет работать игровая площадка и аттракционы. Завершит фестиваль праздничный салют.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|23 июня
|
Алтайский край,
Косихинский район,
село Косиха, Яр Любви
|-
Июль
Музыкальный арт&йога фестиваль RAWA
На площадке загородного йога-центра "Ананда Шивани" в 20 км от Барнаула соберутся преподаватели и артисты со всей России и зарубежья. Специальный гость мероприятия в этом году – солист группы "Пилот" Илья Черт. В течение четырех дней для участников фестиваля будут проводить музыкальные занятия, лекции, йога-классы и ярмарки.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|5 июля
|
Йога-центр "Ананда Шивани"
|
От 2300 — взрослый
От 1200 — детский
|
8 (996) 304-96-92
Фестиваль "АВТОpark Барнаул"
В Парке спорта 8 июля в 12:00 начнется первый семейный фестиваль транспортных средств. Это будет масштабное развлекательное мероприятие для всей семьи. Впервые на одной площадке будут представлены все основные виды транспортных средств, начиная от скейта, самоката и велосипеда, продолжая гироскутерами, мотоциклами и квадроциклами и заканчивая молодежными авто, автомобилями главы семьи и ретро-экземплярами из дедушкиного гаража. Кроме того, в программе – конкурс транспортных средств, авто шоу-рум с самыми новыми автомобилями от разных брендов, розыгрыш обучения в автошколе, презентация интересных товаров для автолюбителей, детская зона с аниматорами и многое другое.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|8 июля
|
Парк спорта
|Бесплатно
Фестиваль "Зодчество в Сибири"
18 июля в Барнауле состоится главное архитектурное событие года в крае – фестиваль "Зодчество Сибири", начало в 10:00. В программе – выставки архитектурных проектов, смотр-конкурс среди архитекторов, творческих мастерских и студентов, лекции и мастер-классы, дискуссионный клуб, экскурсии по городу. В качестве спикеров приедут заслуженные архитекторы России. Завершится фестиваль только 22 июля. Мероприятия пройдут в разных точках города: среди них Алтайский государственный институт культуры, филиалы музея "Город", Дом архитектора (Анатолия, 106а) и Сереброплавильный завод.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|18-22 июля
|
Барнаул
|Бесплатно
"Шукшинские дни на Алтае"
С 24 по 28 июля в Алтайском крае пройдет традиционный фестиваль "Шукшинские дни". Его гостей будут ждать встречи с писателями и режиссерами, кинопоказы, концерты, выставки и многое другое. Главным гостем церемонии закрытия юбилейных Шукшинских дней на Алтае, которая пройдет 28 июля на горе Пикет в Сростках, станет певица Пелагея. Среди других гостей – Виктор Мережко, актеры Федор Добронравов, Анатолий Белый, Юрий Беляев, писатель Януш Вишневский.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|24-28 июля
|
Алтайский край
|Бесплатно
|
Читайте также: Певица Пелагея станет хедлайнером закрытия Шукшинского фестиваля в Сростках
Август
Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки"
Фестиваль пройдет в регионе с 3 по 5 августа. В программе – концерт с участием звезд российской эстрады, спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|3-5 августа
|
Алтайский край,
Смоленский район,
Верх-Обское
|Бесплатно
|
-
Краевой фестиваль "Медовый Спас на Алтае"
14 августа любителей сладкого ждут на празднике "Медовый Спас". Гостей ждут песни, танцы и обрядовые действия, спортивные и игровые состязания, выставка-продажа пчелопродукции и изделий народного творчества. Мероприятие соберет 110 пчеловодов на одной ярмарке и мед из десятков районов края.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|14 августа
|
Барнаул, пешеходная часть Мало-Тобольской
(пр. Ленина – пр. Социалистический,
ост. "Ул. Льва Толстого")
|Бесплатно
|
-
Краевой фестиваль "Дни алтайского сыра"
18 августа в краевой столице начнутся "Дни алтайского сыра". Гостей фестиваля ждут дегустация всех алтайских сортов, новинки сыроделов, игровая и познавательная программа для детей и взрослых. Свою продукцию представят разные предприятия, и повара устроят кулинарное шоу.
|Когда
|Где
|Цена
|Контакты
|18 августа
|
Барнаул, пешеходная часть Мало-Тобольской
(пр. Ленина – пр. Социалистический,
ост. "Ул. Льва Толстого")
|Бесплатно
|
-
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