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Новости

Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август

, ИА "Амител"
Фестивали, праздники для гурманов, концерты и театральные гастроли

Принято считать, что на лето культурная жизнь замирает, так как все разъезжаются или занимаются дачами. Но это мнение весьма далеко от правды: в Барнауле и Алтайском крае теплые месяцы будут крайне насыщены фестивалями, концертами, выставками и многими другими мероприятиями, которые стоит посетить.

Июнь

Ежегодный городской арт-фестиваль "Потепление"

Сибирская генерирующая компания приглашает на День открытых дверей на ТЭЦ-3 и арт-фестиваль "Потепление". Это праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Пройдет он 2 июня, а начнется в 17:00. Барнаульцев ждут познавательные экскурсии на ТЭЦ и насыщенная развлекательная программа: необычные фотозоны, парад диджеев, спортивные мастер-классы, игры, конкурс аэрографии, большая площадка для детей с батутом, аквагримом и мультперсонажами, творческие мастер-классы, выступления детских и взрослых коллективов, профессиональное бит-бокс шоу от Ильи Орехова, а самое главное — концерт группы "Иванушки Интернешнл".

Когда Где Цена Контакты
2 июня Трактовая, 7 Бесплатно

+7 (3852) 99-59-79

VK

Читайте также: Бесплатные мастер-классы по рисованию и концерт пройдут в галерее Барнаула

Концерт группы "Ленинград"

Во Дворце зрелищ и спорта 5 июня выступит Сергей Шнуров и группа "Ленинград". На концерте можно будет услышать хиты команды, а ее лидер уже проанонсировал, что Барнаул ждет настоящее шоу.

Когда Где Цена Контакты
5 июня

Дворец

зрелищ и спорта

Цены билетов:

от 2300 до 5000 рублей

+7 (3852) 72-00-00

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Театральные гастроли

Свои спектакли с 5 по 9 июня в Барнаул привезут артисты Омского ТЮЗа. На сцене МТА труппа представит шесть спектаклей. С детьми можно пойти на "Приключения Ёжика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день", "У лис длинные носы" и сказочный мюзикл "Волшебник Изумрудного города".

В вечерний репертуар гастролей вошли такие спектакли, как "Плутни Скапена", комедия "Свадьба", камерный пластический спектакль без слов "Танцплощадка 41/45" в режиссуре Владимира Золотаря.

Когда Где Цена Контакты
5-9 июня Молодежный театр Алтая

Цены билетов:

от 150 рублей

+7 (3852) 50-35-04

Ночной бал

В Барнауле впервые пройдет ночной бал в стилистике XIX века. Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории города, научат танцевать несложные танцы того времени и играть в бальные игры. Мероприятие планируют провести на новой площадке, отреставрированной пешеходной улице Мало-Тобольской. Начнется оно 16 июня в 21:00, а закончится 17 июня в 2:00.

Когда Где Цена Контакты
16 июня

Мало-Тобольская

 Бесплатно

VK

Фестиваль красок

В парке "Эдельвейс" 17 июня третий год подряд пройдет один из самых масштабных фестивалей красок в Сибири — HAPPY COLOR FEST. Начнется он в 12:00 и продлится до 17:00.

Когда Где Цена Контакты
17 июня

Юрина, 275и

 Бесплатно

VK

Фестиваль "ЯРИЛО"

Барнаульцев приглашают посетить ежегодный фестиваль солнечных традиций "Ярило". В программе – песни, хороводы, народные игры, кулинарные мастер-классы, славянская гимнастика, кулачные бои, обережное рукоделие и многое другое. Мероприятие пройдет 23 июня, начнется в 12:00.

Когда Где Цена Контакты
23 июня

ПКиО "Центральный"

 Бесплатно

VK

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского

23 июня в регионе пройдет разножанровый и мультикультурный фестиваль памяти Роберта Рождественского. Мероприятие объединяет поэтические выступления известных литераторов, экскурсии по музеям, концерты, дегустации национальных кухонь и ярмарку ремесленников. Для детей будет работать игровая площадка и аттракционы. Завершит фестиваль праздничный салют.

Когда Где Цена Контакты
23 июня

Алтайский край,

Косихинский район,

село Косиха, Яр Любви

 -

Сайт

Июль

Музыкальный арт&йога фестиваль RAWA

На площадке загородного йога-центра "Ананда Шивани" в 20 км от Барнаула  соберутся преподаватели и артисты со всей России и зарубежья. Специальный гость мероприятия в этом году – солист группы "Пилот" Илья Черт. В течение четырех дней для  участников фестиваля будут проводить музыкальные занятия, лекции, йога-классы и ярмарки.

Когда Где Цена Контакты
5 июля

Йога-центр "Ананда Шивани"

От 2300 — взрослый

От 1200 — детский

VK

8 (996) 304-96-92

Фестиваль "АВТОpark Барнаул"

В Парке спорта 8 июля в 12:00 начнется первый семейный фестиваль транспортных средств. Это будет масштабное развлекательное мероприятие для всей семьи. Впервые на одной площадке будут представлены все основные виды транспортных средств, начиная от скейта, самоката и велосипеда, продолжая гироскутерами, мотоциклами и квадроциклами и заканчивая молодежными авто, автомобилями главы семьи и ретро-экземплярами из дедушкиного гаража. Кроме того, в программе – конкурс транспортных средств, авто шоу-рум с самыми новыми автомобилями от разных брендов, розыгрыш обучения в автошколе, презентация интересных товаров для автолюбителей, детская зона с аниматорами и многое другое.

Когда Где Цена Контакты
8 июля

Парк спорта

 Бесплатно

VK

Фестиваль "Зодчество в Сибири"

18 июля в Барнауле состоится главное архитектурное событие года в крае – фестиваль "Зодчество Сибири", начало в 10:00. В программе – выставки архитектурных проектов, смотр-конкурс среди архитекторов, творческих мастерских и студентов, лекции и мастер-классы, дискуссионный клуб, экскурсии по городу. В качестве спикеров приедут заслуженные архитекторы России. Завершится фестиваль только 22 июля. Мероприятия пройдут в разных точках города: среди них Алтайский государственный институт культуры, филиалы музея "Город", Дом архитектора (Анатолия, 106а) и Сереброплавильный завод.

Когда Где Цена Контакты
18-22 июля

Барнаул

 Бесплатно

VK

"Шукшинские дни на Алтае"

С 24 по 28 июля в Алтайском крае пройдет традиционный фестиваль "Шукшинские дни". Его гостей будут ждать встречи с писателями и режиссерами, кинопоказы, концерты, выставки и многое другое. Главным гостем церемонии закрытия юбилейных Шукшинских дней на Алтае, которая пройдет 28 июля на горе Пикет в Сростках, станет певица Пелагея. Среди других гостей – Виктор Мережко, актеры Федор Добронравов, Анатолий Белый, Юрий Беляев, писатель Януш Вишневский.

Когда Где Цена Контакты
24-28 июля

Алтайский край

 Бесплатно

 

Читайте также: Певица Пелагея станет хедлайнером закрытия Шукшинского фестиваля в Сростках

Август

Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки"

Фестиваль пройдет в регионе с 3 по 5 августа.  В программе – концерт с участием звезд российской эстрады, спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел.

Когда Где Цена Контакты
3-5 августа

Алтайский край,

Смоленский район,

Верх-Обское

 Бесплатно

-

Краевой фестиваль "Медовый Спас на Алтае"

14 августа любителей сладкого ждут на празднике "Медовый Спас". Гостей ждут песни, танцы и обрядовые действия, спортивные и игровые состязания, выставка-продажа пчелопродукции и изделий народного творчества. Мероприятие соберет 110 пчеловодов на одной ярмарке и мед из десятков районов края.

Когда Где Цена Контакты
14 августа

Барнаул, пешеходная часть  Мало-Тобольской

(пр. Ленина – пр. Социалистический,

ост. "Ул. Льва Толстого")

 Бесплатно

-

Краевой фестиваль "Дни алтайского сыра"

18 августа в краевой столице начнутся "Дни алтайского сыра". Гостей фестиваля ждут дегустация всех алтайских сортов, новинки сыроделов, игровая и познавательная программа для детей и взрослых. Свою продукцию представят разные предприятия, и повара устроят кулинарное шоу.

Когда Где Цена Контакты
18 августа

Барнаул, пешеходная часть  Мало-Тобольской

(пр. Ленина – пр. Социалистический,

ост. "Ул. Льва Толстого")

 Бесплатно

-
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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