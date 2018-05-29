Жительница Зеленограда познакомилась в Twitter с неким мужчиной, представившимся знаменитым актером Томом Хиддлстоном, который сыграл роль Локи (бога обмана) в фильме "Мстители" из киновселенной Marvel, сообщает LIFE.
Позже мужчина с женщиной перешли на более тесное общение в мессенджере WhatsApp. Россиянка назначила ему встречу, однако он потребовал за это $200 через платежную систему Perfect Money. Женщина согласилась.
Разумеется, как только деньги перешли на указанный счет, "Том Хиддлстон" сразу же перестал отвечать.
Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".
Комментарии