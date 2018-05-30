Детство в дыму: каждый десятый алтайский подросток курит

Каждый десятый 12-летний подросток в Алтайском крае курит. К такому выводу пришли врачи после четырех месяцев работы программы "Здоровое сердце ребенка" в регионе. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле сообщила заведующая организационно-методическим отделом краевого центра медицинской профилактики Татьяна Гульчак.
"Большинство детей уже к 12 годам имеют проблемы со здоровьем. У каждого третьего подростка повышен холестерин, столько же детей питаются неправильно, что может привести к ожирению. Каждый десятый ребенок курит. Все эти негативные факторы привели к тому, что за последние тридцать лет риск получить сердечный приступ в таком юном возрасте увеличился в три раза", — сообщила собеседница.
По словам Татьяны Гульчак, возросло число детей с повышенным уровнем артериального давления, нарушением сердечного ритма. Такая патология может привести к смерти, например, на уроке физкультуры.
Проект "Здоровое сердце ребенка" предполагает медицинское обследование всех школьников региона, достигших 12 лет. Возраст для обследования выбрали не случайно. Краевые врачи провели ряд исследований, после чего коллегиально решили — это самое оптимальное время для обследования детей.
Специалисты проверяют работу сердечно-сосудистой системы, измеряют рост, вес, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови. За четыре месяца работы программы врачи проверили порядка 2,5 тысяч подростков из нескольких районов края и Бийска. Программа продолжит свою работу в течение всего года, пока не охватит всех детей региона этого возраста.
Для предотвращения заболеваний у школьников врачи краевого центра медицинской профилактики также проводят уроки здоровья. Они учат подростков правильно питаться, делать зарядку, рассказывают о вреде алкоголя и сигарет. Например, специалисты показывают детям манекен куклы-курильщицы.
"Это специальное оборудование — манекен, на котором можно увидеть степень засорения бронхиального дерева никотиновой смолой. Таким образом, ребенок сразу понимает, что с ним происходит после первой затяжки. Также у нас используются очки, имитирующие алкогольное опьянение, надевая которые подросток попадает в беспомощное состояние. Так мы показываем, почему нельзя употреблять алкоголь детям", — говорит Татьяна Гульчак.
Специалисты призывают пап и мам также не забывать и о своем здоровье. По словам медиков, это непосредственно влияет на то, в каком состоянии будет находиться организм их ребенка.
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