Фото: youtube.com
Любитель рыбной ловли из Барнаула Павел Плотников выложил в Сеть видеоотчет о "судаковом беспределе" на рыбалке. Собственно, ролик так и называется.
"Давненько не писал, ездил ловил, снимал, монтировал. К сожалению, все труды пошли прахом несколько дней назад – при выкладывании видео на "Ютуб" накрылся ноутбук, а вместе с ним пропали четыре фильма (два с судаками, два с лещом на поплавок)...Повезло, что на флешке, хоть и не полностью, но остался один фильм. Его и смонтировал. Заодно добавил видео с неудачного выезда вчера на реку, почти не рыбачили, погода была ....даже не знаю, каким словом ее охарактеризовать. В общем, на видео все видно", — отмечает горожанин.
Предлагаем оценить достижения любителя рыбной ловли.
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