Фото: informator.media
Суд в Барнауле приговорил к реальным срокам двух мужчин, которые торговали гранатометами.
Как сообщили в краевой прокуратуре, на скамье подсудимых оказались 53-летний и 31-летний мужчины.
Установлено, что в начале прошлого года один из обвиняемых сообщил второму о наличии у него приобретенных в период с 1998 по 2001 год взрывных устройств. В итоге они договорились об их сбыте.
Покупателя нашли через знакомого одного из злоумышленников. В апреле 2017 года за 20 тысяч рублей ему была продана граната, а в мае, уже за 100 тысяч, гранатомет. Задержать мужчин удалось при продаже второго гранатомета.
Каждый из обвиняемых в итоге приговорен к трем годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
Комментарии
Вот я одного не понимаю, купить гранатомёт у нас большая проблема, а вот рекламу наркотиков даже с помощью смс шлют, почему государство в разных сферах по разному выполняет свои обязанности?