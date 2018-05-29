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Жительница Британии Мэдлин Дай, которой в настоящее время уже 106 лет, считает, что секрет ее долголетия кроется в полном отказе от мужчин, сообщает 360tv.ru со ссылкой на газету The Mirror.
Женщина родилась в 1912 году в городе Хели графства Саут-Йоркшир. По ее словам, она никогда не была на свиданиях, а в паб впервые попала вообще в 90 лет.
Британка уверена, что одинокая жизнь избавила ее от стресса, который так или иначе всегда связан с отношениями и браком. Одна в своем доме она жила до 103 лет, а затем наняла себе сиделку.
80-летняя племянница долгожительницы отмечает, что на вопрос о муже и отношениях вообще ее тетя всегда говорит: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива".
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И зачем такая жизнь?