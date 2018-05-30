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Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" в 2018 году пройдет в новом формате. Единой площадки не будет, поскольку организаторы не договорились об аренде площадки "Сибирского подворья". По информации Amic.ru, ее владельцы потребовали с организаторов сумму, превышающую прошлогоднюю в 5 раз. При этом в Барнауле, скорее всего, "АлтайФест" пройдет на территории Речного вокзала. Среди возможных хедлайнеров рассматриваются группы "Дискотека Авария", "Иванушки интернешнл", а также Ляпис Трубецкой.
Как сообщили в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, в будущем "АлтайФест" изменит формат и будет проходить один раз в 2-4 года.
В этом году партнеры фестиваля – ведущие алтайские заводы по производству напитков — организуют несколько фестивальных площадок под флагом "АлтайФеста".
Первой стартует площадка компании "Волчихинские напитки". "АлтайФест" на базе "Гуселетовские плесы" в Романовском районе пройдет 15-16 июня. Посетители фестиваля встретят "Новый год наоборот" — с Дедом Морозом и Снегурочкой на летнем пляже.
В середине лета эстафету принимает Барнаульский пивоваренный завод,
который организует "АлтайФест" в Барнауле. Также пройдет фестиваль и в селе Бочкари. Там также ожидается приезд известного артиста. Впервые фестиваль напитков провели на Алтае в 2013 году. За 5 лет на площадке выступали такие артисты, как Владимир Кузьмин, "Чиж", "Ногу свело" и "Братья Грим".
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