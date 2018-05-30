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Дожди, грозы и +28 градусов обещают в Алтайском крае 30 мая

, ИА "Амител"
Осадки ожидаются в западных районах края

Фото: mondopalermo.it

Почти летний день с жарой под 30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 30 мая.

"В западных районах дождь, гроза, утром местами туман", — информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в регионе составят +23...+28 градусов.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

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В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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