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Почти летний день с жарой под 30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 30 мая.
"В западных районах дождь, гроза, утром местами туман", — информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в регионе составят +23...+28 градусов.
Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
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В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.
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