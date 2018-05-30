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Горячая пора, или Как защитить квартиры и дачные домики от воров

, ИА "Амител"
О том, как обезопасить свое имущество от краж, читайте в материале Amic.ru

С приходом тепла многие жители Алтайского края стараются уехать "куда подальше": на морское побережье, в санаторий, в соседний регион, в Горный Алтай, на соленые озера или хотя бы просто на дачу. Отдыхать от быта, дома и забот предпочитают, по понятным причинам, летом. Но если для кого-то лето — время отпусков, для других — самая горячая пора на "работе".

Квартиры, дома, садовые участки и дачные домики становятся серьезным соблазном для воров. О том, как обезопасить свое имущество от краж, читайте в материале Amic.ru.

Все в сад

Традиционно с приходом тепла многие предпочитают выезжать на дачи. Садоводческий сезон начинается в мае и завершается только в конце сентября. На время активных работ на дачные участки перевозятся довольно ценные предметы. Это может быть и пара обычных лопат или, например, газонокосилка, надувной бассейн, барбекю или мотоблок.

Также предметами преступного посягательства часто становятся электроинструменты, которые граждане оставляют как в домиках, так и надворных постройках. А еще изделия из черного и цветного металла, строительные материалы, одежда и даже продукты питания.

Кроме того, многие люди перевозят на лето в дачные домики и бытовую технику: чайники, микроволновки, утюги и прочее. Уют и приятный быт, конечно, дело хорошее. Вот только кражи в садоводствах, увы, не редкость. А преступникам иногда куда проще "умыкнуть" вещи из дачного домика, чем из квартиры.

Так, за пять месяцев текущего года зарегистрировано 84 преступления, из них более половины раскрыто. Чаще всего кражи совершаются в садоводческих товариществах, где нет ограждения территории и которые плохо охраняются.

Преступники разбивают окна, чтобы проникнуть в домик, выставляют рамы, взламывают дверные замки. Ущерб от кражи может начинаться от пятисот рублей и доходить до 15 тысяч.

Чтобы подобных преступлений становилось меньше, правоохранители проводят анализ наиболее подверженных преступлениям территорий. После чего сотрудниками территориальных органов внутренних дел края организуются и проводятся рейды.

"С учетом осложнения криминальной ситуации принимаются меры по выставлению патрулей, состоящих из сотрудников ОВД и привлекаемых сил общественности. Проводится регулярная профилактическая работа с подучётным контингентом. Не остается без внимания работа по установлению местонахождения и изъятию похищенного имущества. С этой целью проводится целенаправленная работа в местах сбыта похищенного (ломбардах, пунктах приема металла, рынках города), при работе с задержанными лицами устанавливается место нахождения или сбыта похищенного для его возврата потерпевшим", — рассказал порталу Amic.ru старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУ МВД РФ Василий Червоный.

Сотрудники полиции отмечают: практика показывает, что подобные преступления носят серийный характер. При задержании лиц, которые совершили кражи, полицейские обязательно проводят работу по установлению их причастности к иным ранее совершенным преступлениям.

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Как самостоятельно обезопасить свое имущество

Сохранность имущества зависит и от собственников. Очень часто люди бывают слишком беспечными. Например, оставляют на ночь на улице ценные вещи или уезжают в город, а электроинструменты "бросают" на территории участка. Этого нельзя делать ни в коем случае. Всегда убирайте дорогостоящий инвентарь под замок или забирайте с собой.

Чтобы минимизировать риск краж, необходимо быть бдительными. Обращайте внимание на людей, которые "просто так" ходят возле дачных участков, и на незнакомые автомобили, появляющиеся в ночное время.

А если на территории вашего садоводства нет охраны, то стоит провести встречи с председателями садоводческих товариществ, чтобы изменить ситуацию.

Квартирные кражи

Квартирные кражи — это один из тяжких составов преступлений. Они совершаются на всей территории края. С начала года в Алтайском крае было совершено 384 подобных преступления, более 70% раскрыто.

Очень часто люди, сами того не желая, провоцируют преступников "выбрать" именно их дом или квартиру. Они выставляют в социальные сети фотографии дорогих интерьеров, украшений и так далее. Более того, граждане самостоятельно "сообщают" квартирникам о том, что их нет дома. Фотографии морского побережья весьма красноречиво "рассказывают", где находится хозяин квартиры.

Безусловно, большей опасности подвергаются дома и квартиры, которые остаются без присмотра долгое время. Например, хозяева уезжают в отпуск или погостить к родственникам на недельку-другую.

Как показывает практика раскрытых преступлений, чаще проникновения происходят в квартиры и дома, оснащенные простыми замками. Реже кражи совершаются путем подбора ключа к замкам повышенной сложности. Домушники могут "зайти" и с балкона, если дверь открыта на режиме "проветривание". Без особого труда профессиональные квартирники пробираются в жилища по водосточным трубам, пожарным лестницам и с козырьков подъездов.

Преступники могут унести все, что плохо лежит. В первую очередь, конечно, воров интересуют деньги, драгоценности, ценная техника (ноутбуки, планшеты, компьютеры), шубы. Это проще вынести незаметно. Хотя воры могут забрать и мебель, и даже крупногабаритную технику. "Ущерб от такого преступления может начинаться от пары тысяч рублей и доходить почти до миллиона рублей", — отмечает Червоный.

"С целью раскрытия таких краж органами внутренних дел незамедлительно организуется и применяется весь комплекс мероприятий. На текущий период раскрываемость данного вида краж составляет около 70%. В целях профилактики преступлений и недопущения дестабилизации оперативной обстановки сотрудниками органов внутренних дел проводятся рейдовые мероприятия, осуществляется работа с владельцами домов и представителями управляющих компаний по установке камер видеонаблюдения как на улице, так и в подъездах. Проводится работа в местах сбыта похищенного для установления местонахождения имущества и последующего его возврата потерпевшим", — говорит Василий Червоный.

Как не стать жертвой квартирных воров

Чтобы обезопасить себя от таких краж, необходимо следовать нехитрому алгоритму действий:

- Не оставлять свое жилище на долгий срок без присмотра;

- Если же вы уезжаете надолго, то попросите присмотреть за квартирой друзей или родных, которым вы доверяете;

- Установите современные, с более совершенной конструкцией запирающие устройства;

- Установите камеры видеонаблюдения и сигнализацию;

- Будьте бдительными. Если вам кажется, что планируется или совершается кража, незамедлительно сообщайте в полицию.

- Собака крупной породы может "заставить" преступников передумать совершать кражу;

- Не надо рассказывать всем вокруг, что вы надолго уезжаете. Слухи могут дойти и до преступников.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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