Песков прокомментировал израильское гражданство Абрамовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что получение Романом Абрамовичем израильского паспорта является правом российского бизнесмена, сообщает LIFE.
"Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что российский олигарх получил гражданство Израиля. Миллиардер будет жить в особняке, который он купил за 100 миллионов шекелей (около 28 миллионов долларов) в Неве-Цедеке.
Комментарии
Да и то так-получил,и получил. Кака в этом бяда?
Сказал же как то Дворкович - " У нас олигархов больше нет" Вот они и уехали...