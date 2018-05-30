Жанна д'Арк, картошка и Хабаровск: что отмечают 30 мая

Каждый год 30 мая в Перу отмечается Национальный День картофеля (Dia Nacional de la Papa). Этот праздник, как общенациональный день, был учрежден в 2005 году. Цель — содействие росту потребления этого вида овощей в стране. Празднование проходит также на национальном уровне.
30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк. Она считается покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков.
А 30 мая 1858 года был основан российский город Хабаровск. Первоначально там были построены здания военного назначения, но уже через пять лет с момента основания появилось 167 строений. В 1873 году в Хабаровске открыли первую начальную школу, а к концу 19 века там уже был музей, библиотека, первое профессиональное техническое училище. В 2002 году город получил статус административного центра Дальневосточного федерального округа РФ.
Родились:
1220 — Александр Невский, русский полководец, святой благоверный князь;
1814 — Михаил Александрович Бакунин, русский мыслитель, революционер;
1846 — Карл Петер Фаберже (ум. 1920), российский ювелир;
1934 — Алексей Леонов, советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.
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