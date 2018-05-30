На все вопросы ответят сотрудники группы компаний "Авиафлот", а также подготовят индивидуальную подборку вариантов для отдыха. А для тех, кто давно откладывает свой отпуск из-за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с минимальной переплатой.
Например: г. Сочи, отель "Бархатный сезон", на 7 дней.
Стоимость: 20 506 руб./чел. при двухместном размещении, без питания
Первоначальный взнос — 0%
Ежемесячный платеж — 1980 руб./мес на 12 месяцев*.
Переплата – 3 282 рубля за 12 месяцев.
Торопитесь сделать выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" уже сейчас!
- Тур в Сочи. Вылет из Новосибирска 15.06.2018, на 4 дня/3 ночи. Стоимость при двухместном размещении — 17 660 руб./чел. Проживание в гостинице "Приют панды" (Красная Поляна). В стоимость входит: перелет Новосибирск-Адлер-Новосибирск, доставка аэропорт-отель-аэропорт, проживание, медицинская страховка.
- Выходные в Горном Алтае с комфортом на берегу озера Ая. Заезд: с пятницы по воскресенье. Проживание в Парк-отеле "Ая", с завтраками. Стандартный номер в коттедже, стоимость при двухместном размещении на три дня — 3500 руб./чел. В стоимость также входит пользование комплексом бассейнов "Алтайская Ривьера".
- Тур в Турцию. Вылет из Новосибирска 06.07.2018, на 7 ночей. Проживание в отеле Asel Resort 4* Кемер-Белдиби-Гойнюк. Питание, все включено. Стоимость — 30 770 руб./чел. при двухместном размещении.
- Тур на Кипр. Вылет из Новосибирска 07.06.2018, на 6 ночей. Стоимость - 35 721 руб./чел. при двухместном размещении. Отель AGAPINOR 3*, Пафос. В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в выбранном отеле, завтрак, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, провиза.
- Тур в Прагу. Вылет из Новосибирска 06.07.2018, на 7 ночей. Отель FOX 3* . Стоимость — 33 072 руб./чел. при двухместном размещении. В стоимость входит: авиаперелет Новосибирск—Прага—Новосибирск (а/к S7, тариф "Эконом Базовый")*, проживание в отеле, завтрак, медицинская страховка с покрытием 50 000 евро. Дополнительно оплачивается: трансфер — 15 евро/чел. в одну сторону; виза — 80 евро за взрослого, дети до 6 лет бесплатно; перелет за детей до двух лет — 30 евро; страховка от невыезда; городской сбор — около 0,5 eвро/чел. в день; также есть возможность заказать групповые экскурсии.
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, позвонив по телефону 8 (3852)22-66-66. Также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании!
*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж "Авиафлот".